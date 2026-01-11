Si eres de los suscriptores de Netflix que disfrutó de inicio a fin de las altas dosis de suspenso que trajeron consigo los 6 episodios de la serie “Él y ella” (en inglés: “His & Hers”), seguro estás en busca de algún otro thriller para sumar a tu próxima maratón frente a la TV. Por eso, en las siguientes líneas, te presento 5 alternativas del catálogo de la plataforma de streaming de la “N” roja que puedes ver luego de conocer la historia de Anna y Jack. ¡Prepárate para ser testigo de más misterios con secretos oscuros y giros inesperados!

Vale precisar que “Él y ella” se centra en Anna Andrews (Tessa Thompson), una presentadora de noticias, y Jack Harper (Jon Bernthal), un detective policial, quienes investigan un asesinato en Dahlonega, Georgia, el pueblo donde ambos crecieron.

Sin embargo, la trampa está en que son esposos y que cada uno narra su versión de los hechos... por lo que alguno de ellos podría estar mintiendo.

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie de Netflix:

LAS SERIES DE NETFLIX QUE DEBES VER TRAS “ÉL Y ELLA”

1. " La colina de los perros " (2025)

Empiezo la lista con esta producción polaca, titulada en su idioma original como “Wzgórze psów", la cual adapta la novela homónima de Jakub Żulczyk con el protagónico del actor Mateusz Kościukiewicz.

Así, en 5 episodios, explora temas como la corrupción local y el peso del trauma en comunidades pequeñas.

¿De qué trata? Un exitoso y aclamado novelista—asediado por un trauma y un misterioso chantaje—regresa a su tierra natal para saldar las cuentas pendientes con su pasado.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. " El silencio " (2023)

Creada por Aitor Gabilondo, esta miniserie española presenta una historia en la que la verdad se fragmenta entre perspectivas enfrentadas.

En ese sentido, al igual que “El y ella”, el espectador debe decidir en quién confiar a lo largo de sus 6 capítulos.

¿De qué trata? Sergio no ha dicho una sola palabra desde que asesinó a sus padres hace seis años. Ahora una psiquiatra busca descubrir lo que sucedió llevando a cabo una retorcida investigación.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. " Detrás de sus ojos " (2021)

Basada en la novela de Sarah Pinborough y creada por Steve Lightfoot, esta miniserie británica se presenta con un thriller psicológico con un final impactante.

Además, sus 6 episodios mantienen al público en constante incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de cada personaje.

¿De qué trata? Una madre soltera se adentra en un mundo de manipulaciones perversas al iniciar un amorío con su jefe y una amistad secreta con su enigmática esposa.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

4. " El caso Hartung " (2021)

Esta serie danesa, titulada en su idioma original como "Kastanjemanden", adapta la novela homónima de Søren Sveistrup, el creador de “The Killing”.

Así, sus 6 capítulos se desarrollan en un pueblo donde todos esconden algo y exploran cómo el pasado puede contaminar cada pista del presente.

¿De qué trata? Encuentran una muñeca de castañas en la escena de un brutal asesinato. A partir de esta pista, dos detectives van en busca del asesino vinculado a una niña desaparecida.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. " El desorden que dejas" (2020)

Cierro la lista con esta serie española creada por Carlos Montero que tiene como protagonista a la actriz Inma Cuesta.

A lo largo de 8 episodios, ella le da vida a una mujer que debe navegar entre versiones contradictorias del pasado mientras su propia integridad peligra.

La serie española "El desorden que dejas" se compone de 8 episodios en total (Foto: Netflix)

¿De qué trata? Una profesora se ve atormentada por una muerte sospechosa que ocurrió hace poco en el instituto donde acaba de empezar a trabajar... y comienza a temer por su vida.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

