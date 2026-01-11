Desde que el thriller psicológico “Él y ella” llegó a Netflix, los espectadores quedaron atrapados con la trama; y no era para menos, pues muchos no podían despegarse de la pantalla al querer saber más sobre el caso del asesinato ocurrido en Dahlonega. ¿Quién decía la verdad y quién mentía? Esa era la interrogante que todos se hacían cuando la periodista Anna y el detective Jack Harper, un matrimonio que sigue el caso, de pronto comienza a el uno del otro como principal responsable del crimen. A raíz de todos los giros que nos presenta, te contamos que está diciendo la crítica sobre esta miniserie que aterrizó en la plataforma de streaming el 8 de enero de 2026.

Vale precisar que esta producción es protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal. En tanto, Dee Johnson es la showrunner, productora ejecutiva y guionista.

Jon Bernthal y Tessa Thompson en una escena de "Él y ella" (Foto: Campout Productions/ Fifth Season / Freckle Films / Viva Maude)

LO QUE DICE LA CRÍTICA DE “ÉL Y ELLA”

A continuación, las críticas mixtas que recibió la miniserie de seis episodios.

Para Lucy Mangan, de The Guardian : “Los giros son abundantes. Los absurdos se multiplican. El disfrute del espectador aumenta. El guion, dejando de lado su embriagador mercenarismo, es aceptable. La obra es para devorar. Nadie necesita más, a estas alturas del año. La televisión de confort para él y para ella es suficiente” .

. Para Daniel Fienberg, The Hollywood Reporter : “La atractiva combinación de material original bien considerado, un autor esquivo que aborda la televisión por primera vez y un par de estrellas fotogénicas propensas a tomar decisiones interesantes da como resultado la primera decepción del nuevo año con His & Hers de Netflix” .

. Para Aramide Tinubu, de Variety : “Tiene todos los elementos deliciosos de un thriller estelar. Thompson y Bernthal están formidables en sus papeles, y hay suficientes giros inesperados para mantener en vilo incluso al espectador más perspicaz. El ritmo es fantástico, y con tan solo seis episodios vibrantes, la serie está repleta de detalles, desde el pasado de Anna hasta su presente. Aun así, no es la serie que uno se imagina, y por eso es magistral” .

. Para Ben Travers, de IndieWire : “Si ‘His & Hers’ hubiera equilibrado mejor sus ingredientes sórdidos, quizás habrían dado lugar a un histrionismo memorable. Si hubiera sido más meticuloso al plantear su misterio, quizás habría sido divertido jugar a ser detective junto a nuestros investigadores en duelo. (¡Thompson y Bernthal hacen una buena pareja!). En cambio, la indiferencia general hacia su propia historia —o, al menos, hacia sus mejores versiones— enfatiza el vacío que la encierra. Y la gran revelación, tan preciadamente protegida hasta el final, no es lo suficientemente ingeniosa como para distraer de un desarrollo tan apagado. En realidad, no es ingeniosa en absoluto” .

. Para Emily Bernard, de Collider : “La nueva miniserie de Netflix intenta, y lo consigue en gran medida, satisfacer las ansias de detective aficionado. Se centra en un misterioso caso de asesinato en un pequeño pueblo que se vuelve cada vez más complejo a lo largo de sus seis episodios. A pesar de algunos problemas de ritmo y tramas a veces recargadas, Jon Bernthal y Tessa Thompson ofrecen actuaciones impecables de principio a fin en una serie que te mantendrá en vilo hasta el final” .

. Para Judy Berman, de Time : “El espectáculo, que en algunos momentos es sombrío y en otros demasiado oscuro, no funciona en última instancia ni como una comedia negra consciente ni como una exploración conmovedora de los traumas para nada divertidos que descubre (…). Los fracasos de la serie ‘His & Hers’, aunque digna de ver pero vacía, y de sus decepcionantes versiones, son fallos de empatía” .

. Para Joel Keller, de Decider : “Tiene la estética y la atmósfera de una serie de misterio negro con giros inesperados de la era de la televisión de prestigio. Pero también es demasiado lento y frustrante. Aun así, vale la pena verlo por sus protagonistas y su potencial” .

. Para Emedo Ashibeze, de Screen Rant : “Es una serie cautivadora, con giros argumentales y una narrativa engañosa que mantiene a los espectadores en vilo (…). Conserva el fervor narrativo de la novela. Con un asesino suelto en una Dahlonega escasamente poblada, desenmascarar la identidad del culpable es igualmente importante para los residentes rurales y los espectadores” .

. Para Karina Adelgaard, de Heaven of Horror : “Si el reparto o la premisa te parecen mínimamente interesantes, no te pierdas esta serie de Netflix. Es simplemente gloriosa, ¡sobre todo gracias a ese final!” .

. Para Michael Peyton, de IGN: “Cuando te acercas a una serie como ‘His & Hers’, es fácil tomarla a primera vista como un misterio brillante y desenfadado donde todo queda resuelto en el final. ¡Y lo es! Pero también es mucho más (…). No reinventa el misterio del asesinato, pero sí lo lleva a un nivel inusual en el género hoy en día. Es entretenida, atrapante y desgarradora de principio a fin, y logra la inusual hazaña de hacerte reflexionar mucho después de los créditos finales”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “ÉL Y ELLA”

