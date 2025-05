CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Tyler Perry, “She the People” es una serie de Netflix que sigue la carrera política de Antoinette Dunkerson (Terri J. Vaughn), quien a pesar de no tener una campaña muy exitosa se convierte en vicegobernadora del estado de Mississippi por un video viral. Pero antes de intentar ayudar a los electores que confiaron en ella, debe lidiar con un gobernador sexista y condescendiente, mientras trata de proteger a su familia del escrutinio público. ¿Qué pasó con la protagonista de la nueva comedia política?

Durante una entrevista televisiva y un pequeño mitin de campaña en una parroquia queda claro que Antoinette no es muy popular debido a su pasividad. No obstante, eso cambia cuando un video de ella regañando a su hija adolescente Lola (Drew Olivia Tillman) por escaparse a una fiesta se hace viral. Contra todo pronóstico gana las elecciones y está lista para implementar algunos cambios en favor de su gente.

Sin embargo, la emoción de Antoinette en su primer día de trabajo pronto se convierte en frustración cuando el gobernador Harper (Robert Craighead) y su equipo la hacen a un lado. No le permiten elegir a su staff, la envían a eventos poco relevantes o incómodos, le organizan la agenda sin consultarle e inventan excusas para evitar reuniones con el gobernador.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SHE THE PEOPLE”?

A pesar de los consejos de su madre, su prima y asistente Shamika (Jade Novah), e incluso de otras políticas, de actuar con firmeza y agresividad, la protagonista de “She the People” prefiere seguir las normas y los protocolos, que no parecen estar diseñados para ayudarla con su labor. No obstante, con cada evento al que debe asistir empieza a perder la paciencia.

Además, debe lidiar con su familia, que no está nada contenta con la mudanza a la mansión del vicegobernador, ya que parece en lugar embrujado por los fantasmas del pasado. Cuando los sueños olímpicos de Lola no se corresponden con la realidad, la familia discute sobre si contarle o no. Antoinette no quiere destruir el sueño de su hija, pero Shamika no resiste más y cuenta la verdad. La situación se resuelve fácilmente porque no es algo que Lola realmente quería.

Luego de ser obligada a asistir a otro desastroso evento público, Antoinette busca nuevas formas de lograr un impacto en la comunidad, pero el personal del gobernador se encarga de frenar sus intentos. Por otro lado, un malentendido la obliga a despedir a su chofer y seguridad, Michael. Aunque todo se aclara, no lo recontrata para evitar tentaciones.

Durante una reunión no programada con los pastores de las iglesias más importantes del estado, la protagonista de “She the People” descubre que existe un proyecto de oleoducto en marcha. Aunque no tiene la información necesaria, más tarde comprende que el gobernador Harper la utilizó para convencer a los reverendos de apoyar el proyecto a pesar de que afecta a algunas zonas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SHE THE PEOPLE”?

Antoinette enfrenta múltiples crisis cuando intenta convencer al gobernador de mover la tubería. Cuando un grupo de mujeres interesadas en discutir el proyecto se presenta en las oficinas del gobernador, Harper inventa un evento muy importante y las deja con la vicegobernadora. Aunque se trata de la primera vicegobernadora negra de Misisipi, las mujeres en esa sala no confían en que pueda hacer algo para ayudarlas.

Cansada de que no la respeten, Antoinette decide actuar. Se reúne con sus amigos más preparados para ofrecerles ser parte de su staff y pedirles que la acompañen a presentar una moción en contra del proyecto del oleoducto. Debido a que las tuberías pasarán por un sitio histórico el trabajo podría retrasarse.

Durante la conferencia de prensa, Harper presenta a la vicegobernadora de una peculiar manera y antes de cederle la palabra asegura que Antoinette autorizó el proyecto del olécuto. Sin embargo, ella no niega y se pronuncia en contra de algo que ocasionará el desalojo de un grupo de ciudadanos. Insiste en que las tuberías se muevan unos kilómetros donde solo afectarán tierras agrícolas.

Tras una acalorada discusión frente a la prensa, continúan en la oficina del gobernador, quien pierde los papeles. Luego de ese enfrentamiento, Herpes sufre un ataque cardíaco que pone a todos en alerta. Mientras Antoinette celebra por fin hacer escuchar su voz, se da cuenta del problema. ¿El gobernador está muerto? ¿Qué significa para ella? ¿La culparán?

¿CÓMO VER “SHE THE PEOPLE”?

“She the People” está disponible en Netflix desde el 22 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la comedia política solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

