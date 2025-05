CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Nuevo rico, nuevo pobre”, el remake de Caracol Televisión de la telenovela homónima que fue emitida entre 2007 y 2008, llegó a Netflix el 21 de mayo de 2025. La producción dirigida por Juan Carlos Vásquez y Rodrigo Triana empieza cuando dos mujeres de distintas familias dan a luz en un hospital de un pueblo llamado San Francisco. Debido al error de una enfermera en estado de ebriedad, las familias se llevan al bebé equivocado y no lo descubren hasta que treinta años después, la mujer que cometió la equivocación decide confesar antes de morir. ¿Qué pasó con los protagonistas de la nueva telenovela colombiana?

La telenovela que se estrenó el 10 de febrero de 2025 por Caracol Televisión y finalizó el 14 de mayo de 2025 cuenta con un elenco principal conformado por Lina Tejeiro, Juan Manuel Guilera, Variel Sánchez, Laura Barjum y Ricardo Mejía. Andrés Ferreira Mancera (Guilera) y Brayan Galindo Romero (Sánchez) crecen en mundos completamente diferentes, pero ambos perdieron a uno de sus padres y tienen errores que corregir.

Cuando Antonia Mancera Viuda de Ferreira (Marcela Agudelo) descubre la verdad se empeñan en encontrar a su verdadero hijo. Una vez que lo localiza, se reúne con Leonidas Galindo (John Alex Toro) para llegar a un acuerdo. Durante una peculiar cena de Fin de Año, los padres revelan la verdad y anuncian que los protagonistas de “Nuevo rico, nuevo pobre” deben intercambiar de lugares.

En "Nuevo rico, nuevo pobre", Fernanda (Laura Barjum) termina su compromiso con Andrés (Juan Manuel Guilera) tras revelarse que no es un Ferreira (Foto: Caracol TV) ×

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NUEVO RICO, NUEVO POBRE”?

Andrés es un hombre rígido y obsesionado con el trabajo que no se detiene a pensar en sus empleados. Ni siquiera le presta atención a su novia Fernanda Sanmiguel Puchana (Laura Barjum), a quién le propone matrimonio la noche de Navidad. Por lo tanto, le resulta muy difícil adaptarse a su nueva vida, sin empresa y sin dinero. Fernanda, quien es amante de Mateo López Ferreira (Mejía), le da la espalda, al igual que su primo Mateo.

Por su parte, a Brayan, que nunca ha tenido una buena relación con su padre y que es un holgazán que no tiene sentido de responsabilidad, no le cuesta acostumbrarse a los lujos y comodidades de los Ferreira. Sin embargo, su nueva posición también conlleva una serie de tareas y responsabilidades que debe afrontar. Aunque continúa su relación con Rosmery Pelaez Ortiz (Lina Tejeiro), no está seguro de comprometerse.

A lo largo de los 62 episodios de “Nuevo rico, nuevo pobre”, los protagonistas enfrentan los retos de sus nuevas vidas. Andrés consigue trabajo en Cart Smart y lidia con colegas difíciles y un jefe insufrible. Además, empieza a acercarse a Rosmery, quien sufre por Brayan, quien cae en los coqueteos de Fernanda, que por supuesto, solo busca la fortuna de los Ferreira.

Aunque Cart Smart se desmorona por su malas decisiones y por la poca ayuda de su primo Mateo, Brayan prefiere enfocarse en su fantasía con Fernanda. Eventualmente, termina con Rosmery, que encuentra consuelo en Andrés. Siguiendo el plan de Mateo, Fernanda se las ingenia para mudarse a casa de Antonia y conseguir que Brayan le proponga matrimonio. En tanto, Rosmery decide asociarse con Andrés a pesar de sus dudas sobre Maritza. Más tarde, la ex novia de Andrés, Paulina, llega para complicar de nuevo las cosas entre la pareja.

Tras sufrir por el abandono de Brayan, Rosmery (Lina Tejeiro) vuelve a confiar en el amor con Andrés en la telenovela “Nuevo rico, nuevo pobre” (Foto: Caracol TV) ×

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “NUEVO RICO, NUEVO POBRE”?

¿Qué pasó con Andrés y Brayan?

Brayan no tarda en descubrir que su matrimonio con Fernanda no es más que una mentira y se da cuenta de que la única mujer que lo amó de verdad fue Rosmery, a quien recurre en busca de consuelo. El sorpresivo encuentro es captado por Maritza, quien envía las imágenes que Fernanda necesita para iniciar entablar la demanda de divorcio por infidelidad y quedarse con la mitad de la fortuna de los Ferreira.

Aunque no sucedió nada entre Brayan y Rosmery, la situación causa problemas entre ella y Andrés, quien también tuvo un momento confuso con Paulina. Para frenar a Fernanda, Antonia le ofrece una fuerte suma de dinero, pero por consejo de Mateo, ella se niega a aceptar el trato. Ella confía en conseguir más dinero y escaparse con Mateo, pero él tiene otros planes: marcharse solo a Panamá.

Mientras Brayan intenta remediar el daño que le causó a la empresa de su familia, Fernanda se asegura de que sus planes no se arruinen secuestrando a Maritza. Mateo queda al descubierto, pero se encarga de manipular a Fernanda para quedarse con la fortuna que su amante consigue al firmar una promesa de venta con Carrillo de Click Market.

Julio se da cuenta del engaño de Mateo y declara en contra de Mateo por contrabando. Cuando la policía está lista para arrestarlo, Mateo intenta fugar a Panamá. Mientras en el juicio por su divorci, Fernanda se entera del engaño de su amante. Maritza llega a la audiencia y su declaración ayuda a los Ferreira. Mateo es arrestado y Fernanda paga por sus engaños.

Al final de “Nuevo rico, nuevo pobre”, Andrés, Brayan, Antonia y Leónidas forman una familia. Andrés y Rosmery retoman su relación amorosa, mientras que Brayan descubre que Ingrid lo ama desde que lo conoció. Brayan decide hablar con ella antes de que viaje a Madrid y apuestan por su amor. La historia termina con una boda cuádruple.

Mateo (Ricardo Mejía) es descubierto y arrestado al final de la telenovela “Nuevo rico, nuevo pobre” (Foto: Caracol TV) ×

