CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Carlos Montero, Pablo Alén y Breixo Corral, “Legado” (“Rotten Legacy” en inglés) es una serie española de Netflix que sigue a Federico Seligman (José Coronado), quien tras dos años de descanso por una grave enfermedad, regresa a su conglomerado de medios de comunicación para descubrir que sus hijos están llevando el negocio en una dirección que no le gusta nada. Por lo tanto, Federico hará lo imposible por impedir que sus hijos destruyan su legado. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Qué sucedió con Seligman y sus empresas?

Al regresar de su tratamiento médico, el magnate de los medios Federico Seligman descubre que sus hijos han desviado fondos y otros malos manejos en sus empresas. Intenta hablar con ellos, pero no consiguen que admitan sus culpas, así que recurre a algo drástico, brindar una entrevista a su colega Enrique en la que cuenta todos los errores de su familia.

No la pública, pero amenaza con hacerlo si sus hijos mayores no rectifican. Le pide a Andrés (Diego Martín) y Yolanda (Belén Cuesta) que dimitan de sus respectivos puestos, y a Guadalupe (Natalia Huarte) le da dos opciones: abandonar su carrera política o divorciarse. Yolanda lo obedece, Guadalupe finge empezar los trámites de divorcio y Andrés presenta pelea para no dejar la dirección de El Báltico.

Andrés Seligman (Diego Martín) decide enfrentar a su padre para no perder su lugar en el diario de su familia en la serie española "Legado" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LEGADO“?

Para frenar los planes de su padre, Andrés decide utilizar las mismas armas y busca declararlo incompetente. Chantajea a una médica, pero no da resultado, ya que ella prefiere dejar su cargo que diagnosticar falsamente a Federico con demencia producto de los tratamientos contra el cáncer. El protagonista de “Legado” se entera y mueve sus influencias para poner en aprietos a sus hijos.

A medida que avanza en su investigación descubre que incluso Guadalupe ha recurrido a juegos sucios para avanzar en su carrera política. Cuando habla con uno de los afectados, este le recuerda que sus hijos son igual que él, que todo lo que hacen para conseguir lo que desean lo aprendieron de su padre.

Por otro lado, los hijos de Federico no son los únicos interesados en que la entrevista no salga a la luz. El gobierno de turno no quiere que se haga público el caso relacionado con la muerte del periodista Bruno Escudero. La exesposa de Federico, Lola, intenta proteger a sus hijos. Ambas partes recurren a Vargas, un agente de la policía, para que haga el trabajo sucio.

Después de golpear a Enrique y no conseguir el video, Vargas amenaza a Manuel, el esposo de Guadalupe, con exponer los delitos que ocultó si no revela el lugar dónde Federico esconde el video. Vargas se apodera del video y empieza el chantaje. El protagonista de “Legado” se da cuenta de que lo que pretendía ser una lección para sus hijos, ha llegado muy lejos, pero ya no puede dar marcha atrás, así que utiliza todo lo que tiene a su alcance para deshacerse de su enemigo.

En tanto, León Escudero (Iván Pellicer) se acerca a Lara (Maria Morera), la hija menor de Federico, para demostrar que los Seligman ocultaron la verdad sobre la muerte de su hermano. Se convierte en su novio después de revelar que la pareja de Lara, Luis, es amante de Yolanda.

Guadalupe Seligman (Natalia Huarte) se convierte en ministra cerca del final de la serie española "Legado" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LEGADO“?

¿Qué pasó con los Seligman y El Báltico?

A lo largo de “Legado” queda claro que todos los personajes están dispuestos a recurrir al chantaje y otros juegos sucios con tal de evitar el escándalo y salir perjudicados. No obstante, se excusan en que todo es por un “bien mayor”. Guadalupe se convierte en ministra, Andrés conserva su puesto en El Báltico y Yolanda no pierde su canal de televisión.

Para evitar que sus hijos salgan perjudicados, Federico hace algunas jugadas y mueve algunas influencias. No obstante, sus enemigos se unen, Manuel incluido, y lo presionan para vender o comprar El Báltico. Las cosas empeoran cuando Vargas publica una parte de la entrevista, la que afecta a Andrés.

Cuando le proponen eliminar a Vargas, él se niega, pero el agente aparece muerto. ¿Quién lo hizo? Yolanda cree que ella es la responsable, ya que le contó su problema a un hombre con apariencia peligrosa que conoció en una fiesta. Cuando confirma que estaba equivocada y que Ezequiel no es un sicario, se tranquiliza, pero le pide que la ayude a asustar a Luis para que no vuelva a chantajearla.

¿Qué pasó con Bruno Escudero? El corresponsal de guerra descubrió que unos soldados estaban utilizando los aviones del gobierno para trasladar drogas. Cuando intentó exponer el caso, lo asesinaron y fingieron que murió en un atentado. Andrés intentó publicar la verdad sobre su muerte, pero Federico lo impidió porque llegó a un trato beneficioso con el gobierno.

Lara intenta ayudar a León a descubrir la verdad, pero no se da cuenta que aunque la historia de su hermano es real, el joven no está bien debido a que provocó un incendio que causó la muerte de dos mujeres. Lo descubre muy tarde, después de entregarle la lista de soldados involucrados en el caso. León busca a uno de ellos y termina hospitalizado. Más tarde, Lara encuentra el video de la entrevista de su padre y se siente decepcionada, así que piensa en la posibilidad de publicarlo.

Al final de “Legado”, mientras Federico y sus hijos firman el trato, Lara se debate entre enviar el video. En la última escena, la menor de los Seligman hace click. Pero ¿compartió los archivos o los eliminó? ¿Habrá segunda temporada?

Lara Seligman (María Morera) se debate entre publicar o eliminar la entrevista de su padre al final de la serie española "Legado" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LEGADO“?

“Legado” está disponible en Netflix desde el 16 de mayo de 2025, por lo tanto, para la nueva serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

