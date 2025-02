La historia de Jinwoo se vuelve más interesante en cada episodio de la segunda temporada de “Solo Leveling”, también conocida con el subtítulo “Arise From the Shadow” o “Surge de las sombras”. En el anterior capítulo del popular anime basado en la novela web escrita por Chugong, el protagonista se convierte oficialmente en cazador de rango S, lo que le permite finalizar sus preparativos para el Castillo del Demonio. ¿Qué pasará en el siguiente episodio? ¿Cuándo se estrenará?

En “The 10th S-Rank Hunter” (2x08), Jinwoo también consigue los artefactos que necesita y se dirige a la mazmorra instantánea. Llega al piso 80 y debe recolectar el alma del monarca demonio Baran, que vive en la cima del castillo demoníaco. Además, hace un nuevo aliado, Tusk, a quien le da la Orbe de la malicia.

Cuando aparece un grupo de misteriosos caballeros demoníacos, el protagonista de “Solo Leveling” los enfrenta sin dudar. Más tarde, resuelve abrir su propio gremio y recluta a Jinho como su vicemaestro. ¿Cuál es su próxima aventura?

Sung Jinwoo se convirtió en un cazador S en el episodio 7 de la segunda temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

“Looking Up Was Tiring Me Out” (2x08), el octavo episodio de “Solo Leveling: Arise From the Shadow”, se estrenará en Japón el sábado 22 de febrero de 2025 a las 7:00 a. m., hora del Pacífico (PST). Mientras que Crunchyroll se encarga de la distribución internacional.

Por lo tanto, para ver el nuevo capitulo del popular anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 8 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Estados Unidos: 9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 11:30 a.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 12:30 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 1:30 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 2:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 8 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Aunque aún no se ha publicado la sinopsis oficial de “Looking Up Was Tiring Me Out”, octavo episodio de la segunda temporada de “Solo Leveling”, los fanáticos del exitoso animes esperan que Jinwoo se enfrente al jefe final del Castillo Demonio.

Metus y Vulcan no fueron un gran desafío, pero el Monarca demonio Baran no será tan sencillo de vencer, ya que cuenta con un poderoso dragón blanco. No obstante, Jinwoo necesita derrotarlo para recolectar su alma y elaborar el elixir de la vida que necesita para curar la enfermedad de su madre.

Jinwoo enfrentará al Monarca demonio Baran en el episodio 8 de la segunda temporada de "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)