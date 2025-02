La segunda temporada de “Solo Leveling” es un éxito, al igual que la primera entrega del anime basado en la novela web surcoreana escrita por Chugong. Cada nuevo episodio sorprende a los fanáticos y deja algunas interrogantes. ¿Por qué Jinwoo no huele mal para Cha Hae-in? ¿Cómo funciona el sistema de clasificación de cazadores? ¿Cuándo Jinwoo se convirtió en un cazador de rango S? son algunas de las interrogantes, pero no son las únicas.

La última se relaciona con Lee Minsung, quien apareció en “Don’t Look Down on My Guys”, sexto episodio de la segunda temporada, donde Jinwoo decide ayudar al equipo de ataque del gremio de cazadores que se enfrenta al gran orco chamán Kargalgan. Minsung se presenta justo cuando el protagonista está a punto de ser anunciado como el décimo cazador de rango S de Corea. Entonces, ¿de quién se trata?

¿QUIÉN ES LEE MINSUNG?

Además de ser un famoso actor coreano, en “Solo Leveling”, Lee Minsung es un cazador de rango A y el vicemaestre del gremio Fiend. Los cazadores de esa categoría poseen un poder demoledor y pueden enfrentar cualquier tipo de amenaza.

Lee Minsung durante una entrevista después de su evaluación para cazador en "Solo Leveling" (Foto: D&C Media)

Se trata de un joven apuesto de ojos negros y cabello negro ondulado. Aunque se presenta como amable, humilde y desinteresado ante los medios y sus seguidores, en realidad es arrogante, desagradable y egocéntrico.

Algunos consideran a Lee Minsung como uno de los mejores actores, mientras que otros lo repudian por su gran ego. Tras ser evaluado como cazador de rango A en secreto, se retira de la actuación y se une al Gremio Fiend. En el Arco del regreso al castillo de los demonios de “Solo Leveling”, hace una trato millonario para promover el gremio, pero el anuncio se ve opacado por el anuncio de Sung Jinwoo como el décimo cazador de rango S de Corea.

Lee Minsung también participó en el Arco de la isla de Jeju, donde su inexperiencia en el campo lo hizo quedar como un cobarde. En el Arco de batalla final, volvió a ser la estrella más conocida de Asia. No obstante, recuperó su poder como rango A en Ragnarok.

Poderes y habilidades de Lee Minsung:

Sentidos mejorados

Velocidad mejorada

Fuerza mejorada

Conocimientos de esgrima

Lee Minsung durante la cuarta incursión a la isla de Jeju en "Solo Leveling" (Foto: D&C Media)