CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Ambientada en el universo de The Witcher, que se basa en los cuentos de Andrzej Sapkowski, “The Witcher: Sirens of the Deep” (“The Witcher: Sirenas de las profundidades” en español) es una película animada de Netflix que sigue a Geralt de Rivia mientras investiga una serie de ataques que han alterado la paz del pequeño pueblo costero de Bremervoord. En el proceso, se ve inmerso en un conflicto que ha enfrentado a humanos y sirenas durante siglos. ¿Logra evitar la guerra? ¿Qué pasó con Geralt y los personajes principales?

La cinta dirigida por Kang Hei Chul y escrita por Mike Ostrowski y Rae Benjamin empieza con el brujo mutante y cazador de monstruos a sueldo, siguiendo a la criatura que cree responsable de los ataques a los buzos. Cuando unas sirenas le explican que esa criatura no es la responsable, la deja en libertad, lo que ocasiona que no le paguen por el trabajo y deben acudir al palacio del rey Usveldt para que el bardo Jaskier cante y consiga dinero.

En la fiesta, Jaskier se reencuentra con su amiga Essi Daven y Zelest, quien lo molestaba en su infancia y que ahora es comandante. Además, se enteran de que el príncipe Agloval está enamorado de una sirena, la princesa Sh’eenaz. La familia de ambos se oponen a la relación, mientras que sus respectivos pueblos creen que esa es la razón por la que no enfrentan y detienen la amenaza.

Jaskier y Essi se unieron a la travesía de Geralt de Rivia en la película animada "The Witcher: Sirens of the Deep" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE WITCHER: SIRENS OF THE DEEP”?

Para desentrañar el misterio y evitar que la hostilidad entre ambos reinos desate una guerra sin retorno, el protagonista de “The Witcher: Sirens of the Deep” debe apoyarse en sus amigos de siempre y en aliados inesperados. Cuando inicia su travesía, a la que se unen Jaskier y Essi, Geralt es atacado por un vodnik. Logra vencerlo y descubrir que una mujer está detrás de los ataques. Antes de que pueda escuchar su nombre, Zelest aparece y asesina al vodnik.

El hijo ilegítimo del rey Usveldt está dispuesto a iniciar una guerra, así que despliega sus fuerzas y se produce un sangriento enfrentamiento entre hombres y sirenas. Tras varias muertes, Geralt consigue detener la batalla, pero la guerra aún es una opción para ambos bandos.

Mientras Sh’eenaz y Agloval se reúnen en secreto y hacen planes sobre un futuro incierto, sus familias intentan hacerlos entrar en razón y cumplir con el deber que tienen con sus pueblos. La única que parece apoyar el romance de la princesa es su tía Melusina, la bruja del mar, quien asegura entender lo que es perder al verdadero amor, ya que su propia hermana Dahut se lo arrebató.

Luego de que el protagonista de “The Witcher: Sirens of the Deep” y sus acompañantes hablan con los enamorados, comprenden que alguien no quiere que descubran quién asesinó a los buzos de perlas. Más tarde, encuentran un collar que solo portan la familia real de las sirenas y se presentan en el palacio para revelar a la verdadera culpable.

Melusina es la responsable de los ataques y estaba aliada con el rey Usveldt en la película animada "The Witcher: Sirens of the Deep" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE WITCHER: SIRENS OF THE DEEP”?

¿Quién está detrás de los ataques?

Aunque Essi creía que se trataba de la reina Dahut, Geralt revela que Melusina adoptó la forma de un kraken para matar a los buzos y culpar a los vodniks para desatar la guerra. Pero no trabajaba sola, el rey Usveldt está aliado con la bruja marina para evitar el romance de su hijo con Sh’eenaz. El brujo también señala que Melusina está tomando fingiendo ser una princesa y se produce un enfrentamiento.

Aunque herida, Melusina logra escapar y se prepara la guerra. En tanto, Sh’eenaz está decidida a proteger a su pueblo y Agloval no es capaz de enfrentar a su padre, quien captura a los traidores, Geralt, Jaskier, Essi y Zelest, y ordena su ejecución. Los cuatro logran sobrevivir, pero quedan atrapados en la guerra de hombres y sirenas.

Cuando Sh’eenaz confronta a su tía, Melusina admite que todo es parte de su venganza. La reina Dahut le arrebató al hombre que amaba, el rey Basim, y quiere cobrarse con la vida de su hija y la destrucción del reino. Durante la batalla, Zelest salva a Jaskier y es asesinado por la bruja; Essi se corta en cabello para liberarse de un soldado; y el príncipe Agloval llega para detener a su padre y defender su amor por Sh’eenaz.

¿Qué pasó con Geralt de Rivia y los dos enamorados?

Al final de “The Witcher: Sirens of the Deep”, Geralt logra derrotar a la bruja marina. A pesar de las heridas causadas por el rey Usveldt, Sh’eenaz sobrevive y Agloval pone fin a la guerra. Más tarde, el príncipe utiliza la posición que Melusina le ofreció a su sobrina con oscuras intenciones para adoptar la forma de su amada y empezar una nueva vida en el mar.

En tanto, Geralt de Rivia se despide de Essi y continúa su camino con Jaskier, quien propone dirigirse a Caingorn, en las Montañas del Dragón, un lugar en el que es poco probable encontrarse con Yennefer de Vengerberg.

Agloval se convierte en sirena para estar con Sh'eenaz al final de la película animada "The Witcher: Sirens of the Deep" (Foto: Netflix)