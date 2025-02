CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La primera temporada de “Tu amigo y vecino Spider-Man” (“Your Friendly Neighborhood Spider-Man” en su idioma original), serie animada creada por Jeff Trammell para Disney+, llegó a su fin el 19 de febrero de 2025 con dos episodios cargados de acción, emoción y revelaciones. Mientras Lonnie intenta ajustar cuentas y Norman visita a un viejo amigo, la pasantía de Peter da un oscuro giro con la llegada de un visitante inesperado. ¿Qué pasó con Peter Parker? A continuación, te cuento los mejores momentos.

La serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) explora la historia del origen de Peter Parker y sus primeros días como Spider-Man. La vida de Peter cambia cuando una araña de otro universo lo muerde durante un enfrentamiento entre el hechicero Stephen Strange y un extraterrestre simbiótico en Midtown High School. Más tarde, salva a Harry Osborn de un grupo de matones y recibe la visita del empresario Norman Osborn, quien lo invita a realizar una pasantía en su empresa, Oscorp.

Pero no solo la vida de Peter cambia en los primeros episodios de “Tu amigo y vecino Spider-Man”. Lonnie, el nuevo amigo de Parker y novio de Pearl, debe hacer un trato con Big Donovan: unirse a su pandilla a cambio de que dejen en paz a su hermano menor Andre. En tanto, el protagonista lidia con criminales como Maria Vasquez y James Sanders, y se entera de que Vengadores se dividen por los Acuerdos de Sokovia.

"Tu amigo y vecino Spider-Man" explora la historia del origen de Peter Parker y sus primeros días usando la identidad del Hombre Araña (Foto: Marvel Studios Animation)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TU AMIGO Y VECINO SPIDER-MAN”?

Cuando Norman Osborn descubre el secreto de Peter, promete no revelarlo y se compromete a ayudarlo. Después de probar varios trajes, Parker se enfrenta a un grupo de ladrones de bancos rusos. Aunque atrapa a la mayoría, Mila Masaryk escapa y recurre a Otto Octavius para conseguir la tecnología necesaria para liberar a sus amigos. Peter interviene, con ayuda de Harry, que también conoce su secreto, y detiene a los ladrones.

Mientras Peter se enfrenta a Daredevil, quien irrumpe en Oscorp porque cree que Norman oculta algo, Lonnie se gana el apodo de “Tombstone” después de salvar a Big Donovan del líder de los Scorpions, Mac Gargan, quien más tarde, recibe de Octavius, ex socio de Norman, una armadura similar a un escorpión. Gargan no tarda en atacar a su enemigos y Lonnie, al igual que Pearl, quedan atrapados en medio del caos. Spider-Man llega a tiempo para salvarlos, pero resulta gravemente herido.

Luego de que Norman logra rescatar a Peter antes de que sea demasiado tarde, Peter no se siente preparado para vencer a Gargan/ Scorpion, pero Osborn lo presiona. Parker busca consuelo en May, quien le recuerda a su tío Ben. En tanto, gracias al aviso de Norman, Ross consigue arrestar a Octavius​, no sin la ayuda de Iron Man.

Cuando la pandilla de Big Donovan se entera del arresto de Octavius​ y descubre la ubicación de su escondite, deciden utilizar su tecnología para enfrentarse a Scorpion. Por su parte, Pearl termina su romance con Lonnie por su relación con la pandilla de la Calle 110 y Harry, quien reveló el secreto de Peter a su amiga Nico, le presenta a Parker el nuevo traje rojo y azul de Spider-Man.

Norman Osborn le ofrece su ayuda a Peter Parker en la primera temporada de la serie animada "Tu amigo y vecino Spider-Man" (Foto: Marvel Studios/ Disney+)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TU AMIGO Y VECINO SPIDER-MAN”?

¿Qué pasó con Peter Parker y Norman Osborn?

Mientras Norman visita a Otto en prisión, sus empleados confiscan la tecnología de Octavius para Oscorp. Pero Osborn no es el único interesado, Big Donovan, Lonnie, Scorpion y sus hombres también llegan al lugar y se produce un gran enfrentamiento, al que también se une el protagonista de “Tu amigo y vecino Spider-Man”. Durante la pelea, Big Donovan escapa tras casi morir a manos de Scorpion, Lonnie es expuesto a un misterioso gas y obtiene superfuerza, lo que le permite ayudar a Peter.

Cuando Gargan ataca a Lonnie, Parker decide seguir el consejo de Norman y deja de contener su poder. Derrota a Scorpion, pero antes de que lo asesine, Lonnie se interpone y le recuerda que es un héroe diferente. Más tarde, Nico perdona a Peter por ocultarle su secreto y Norman revela que sus científicos han estado trabajando en replicar los poderes de Spider-Man. Además, ha combinado los trabajos de sus pasantes para crear el Proyecto Monolito.

Antes de que pueda activar el portal, el Doctor Strange aparece para detenerlo. Norman lo ignora y logra atraer al simbionte del primer episodio. Spider-Man se une a la pelea y terminan en la batalla inicial en Midtown High, donde la araña de Osborn muerde a Peter. De regreso a su línea de tiempo, Strange y Parker logran enviar al simbionte a su planeta de origen.

Al final de “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”, Harry decide crear su propia empresa, la Brigada Mundial de Ingeniería (WEB), Lonnie se convierte en el nuevo líder de la 110 y Norman encuentra un pedazo de simbionte entre los escombros. Además se revela que Jeanne es la compañera de Daredevil, Finesse, Nico también esconde un secreto, y May visita a Richard Parker, el padre de Peter, en prisión. ¿Habrá temporada 2?

La tía May visita a Richard Parker en prisión al final de la serie animada "Tu amigo y vecino Spider-Man" (Foto: Marvel Studios/ Disney+)