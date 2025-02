CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de la muerte de Mark Darcy (Colin Firth) durante una misión humanitaria en Sudán, Bridget Jones (Renée Zellweger) está sola una vez más en “Bridget Jones: Mad About the Boy” (“Bridget Jones: Loca por él” en español) y debe lidiar con la maternidad, el luto y algunos enredos amorosos. De hecho, vuelve a estar involucrada en un triángulo amoroso. ¿A quién escogió esta vez? ¿Qué pasó con Bridget en la cuarta y última película de la popular franquicia? A continuación, te cuento los momentos más importantes.

La comedia romántica dirigida por Michael Morris a partir de un guion de Helen Fielding, Dan Mazer y Abi Morgan empieza con Bridget intentando ser la mejor madre para Billy (Casper Knopf), de 9 años, y Mabel (Mila Jankovic), de cuatro. Pero no está sola, cuenta con el respaldo de sus amigos de toda la vida, y con la ayuda de Daniel Cleaver (Hugh Grant), quien cuida a los niños mientras ella asiste a una cena en honor a su esposo Mark Darcy.

Aunque sus amigos le sugieren volver a tener citas, la protagonista de “Bridget Jones: Mad About the Boy” se niega porque siente que estaría traicionando a Mark y a sus hijos. No obstante, su perspectiva cambia cuando recuerda a su padre fallecido. Además, tras ver a su amiga Miranda (Sarah Solemani) también resuelve volver al trabajo. Al escuchar esas resoluciones, la presentadora de Hard News le descarga una app de citas para que no pierda tiempo.

Bridget (Renée Zellweger) aún no supera la muerte de su esposo Mark Darcy (Colin Firth) en la primera parte de "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: Universal Pictures)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY”?

Cuando Bridget lleva a sus hijos a la escuela conoce al profesor Wallaker (Chiwetel Ejiofor), quien le parece atractivo hasta que nota que es estricto y exigente. Más tarde, durante un paseo por el parque conoce a Roxster (Leo Woodall), un joven soñador y entusiasta guardabosques que la ayuda a bajar del árbol al que subió para rescatar a sus hijos. Vuelve a coincidir con él en la aplicación de citas.

Después de hacer match, empiezan a coquetear por mensaje y tienen su primera cita. Roxster asegura que no le importa la gran diferencia de edad y pasan la noche juntos. Lo que podía ser una aventura, se convierte en una relación amorosa. Bridget incluso le presenta a sus amigos. Sin embargo, la situación cambia cuando Roxster se embriaga y confiesa que le gustaría tener una máquina del tiempo.

Al día siguiente, Roxster desaparece y no responde los mensajes, así que Bridget decide enfocarse en sus hijos y en su trabajo. Sobre todo, después de que Daniel sufriera un infarto. Luego de acudir al llamado de su amigo y examante, le aconseja retomar contacto con su hijo, además, comprende lo afortunada que es por estar siempre con sus pequeños.

Roxster reaparece y se disculpa por desaparecer. Asegura que sintió miedo, pero que ya está listo para empezar una relación con ella y todo lo que conlleva. Sin embargo, Bridget lo rechaza y le recomienda buscar a una persona que no le genere dudas. Más tarde, se propone pasar más tiempo con sus hijos, así que los acompaña a una excursión de la escuela.

Bridget (Renée Zellweger) empezó un apasionado romance con Roxster (Leo Woodall) en la película "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: Universal Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY”?

Después de una serie de interacciones incómodas con el profesor Wallaker, la protagonista de “Bridget Jones: Mad About the Boy” empieza a ver con otros ojos al maestro de ciencias de su hijo debido a como trata a los niños y por el gesto que tiene con Billy cuando el pequeño manifiesta sus miedo a olvidar a su padre.

Además de asegurarle que su padre está en todas partes, el Sr. Wallaker motiva a Billy a cantar la canción que le enseñó Mark en el festival de Navidad de la escuela. El pequeño lo hace y durante la presentación, Bridget tiene una visión de su difunto esposo aplaudiendo entre el público.

Tras el evento y el gesto, Bridget invita a Wallaker a celebrar con sus amigos. Aunque el profesor acude a la cita, no se anima a entrar al bar. Bridget lo ve desde la ventana y sale a buscarlo. En medio de una escena que recuerda al final de “Bridget Jones’s Diary”, admiten sus sentimientos y se besan.

“Bridget Jones: Loca por él” termina un año después, en la víspera de Año Nuevo, con Bridget rodeada de todas las personas importantes en su vida, incluido Scott Wallaker, quien ha logrado adaptarse perfectamente a esa familia.

Bridget (Renée Zellweger) le da otra oportunidad al amor con Wallaker (Chiwetel Ejiofor) al final de la película "Bridget Jones: Mad About the Boy" (Foto: Universal Pictures)

