“Star Search”, el legendario concurso de talentos que impulsó las carreras de superestrellas como Beyoncé, Justin Timberlake, Christina Aguilera y Britney Spears entre 1983 y 1995, vuelve a las pantallas. Y es que una nueva versión del reality show se suma al catálogo de Netflix con un giro moderno: la posibilidad de que el público vote en tiempo real desde la misma plataforma de streaming. Así, ¿sabes exactamente cómo participar en la votación? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que el programa está conducido por Anthony Anderson y cuenta con un panel de jueces integrado por el músico Jelly Roll, la actriz Sarah Michelle Gellar y la presentadora Chrissy Teigen.

Así, la pregunta que surge de manera natural es: ¿quién será la próxima superestrella descubierta en este escenario?

Antes de continuar, mira el tráiler de “Star Search”:

¿CÓMO VOTAR EN TIEMPO REAL EN “STAR SEARCH” DE NETFLIX?

Este reality de talentos—transmitido en vivo por Netflix—introduce un innovador sistema de votación interactiva.

Resulta que los espectadores podrán calificar las actuaciones en un rango de 1 a 5 estrellas desde sus propios dispositivos y mientras el programa se emite en directo.

El proceso es sencillo, pero requiere atención: cuando aparezca el aviso en pantalla durante cada presentación, los usuarios podrán seleccionar entre una y cinco estrellas usando el control remoto de su televisor inteligente o dispositivos de streaming como Roku y Fire TV.

Por otro lado, quienes vean el programa desde la aplicación móvil en iOS o Android, tienen la posibilidad de participar tocando la pantalla para asignar la calificación deseada.

Recuerda que cada perfil de Netflix puede votar una vez por actuación y la decisión es definitiva: no se puede modificar una vez confirmada.

Además, si retrocedes, pausas demasiado tiempo o te conectas tarde a la transmisión, perderás la ventana de votación.

Finalmente, ten en cuenta que la votación no está disponible desde navegadores web.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA VOTACIÓN DE “STAR SEARCH” DE NETFLIX?

Para garantizar una experiencia óptima mientras disfrutas de los episodios de “Star Search”, asegúrate de cumplir con los requisitos técnicos necesarios.

En ese sentido, no olvides que los espectadores deben contar con dispositivos compatibles, que incluyen:

Televisores inteligentes con la aplicación de Netflix actualizada.

con la aplicación de Netflix actualizada. Dispositivos de streaming como Roku, Fire TV, Apple TV o Chromecast.

como Roku, Fire TV, Apple TV o Chromecast. Dispositivos móviles con iOS 18.0 (o posterior) o la versión más reciente de Android.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “STAR SEARCH” DE NETFLIX?

Ver el programa en vivo es fundamental para poder votar, por lo que es importante que conozcas el calendario de estreno de los capítulos de “Star Search”.

Episodio 1: martes 20 de enero del 2026

martes 20 de enero del 2026 Episodio 2: miércoles 21 de enero del 2026

miércoles 21 de enero del 2026 Episodio 3: martes 27 de enero del 2026

martes 27 de enero del 2026 Episodio 4: miércoles 28 de enero del 2026

miércoles 28 de enero del 2026 Episodio 5: martes 3 de febrero del 2026

martes 3 de febrero del 2026 Episodio 6: miércoles 4 de febrero del 2026

miércoles 4 de febrero del 2026 Episodio 7: martes 10 de febrero del 2026

martes 10 de febrero del 2026 Episodio 8: miércoles 11 de febrero del 2026

miércoles 11 de febrero del 2026 Episodio 9: martes 17 de febrero del 2026

El horario, por su parte, es el siguiente:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. España 3:00 a.m. del día siguiente de la emisión

Sarah Michelle, Jelly Roll y Chrissy Teigen conforman el panel de jueces del reality de talentos "Star Search", mientras que Anthony Anderson asume el rol de anfitrión del programa (Foto: Netflix)

