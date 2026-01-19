¿Tienes ganas de disfrutar de un clásico programa de talentos que regresa a las pantallas con un formato innovador? Pues, “Star Search” es el reality show que llega a Netflix con episodios en directo a lo largo de cinco semanas y que permite que el público vote en tiempo real desde la misma plataforma de streaming para decidir quién sigue en competencia. Así, ¿te gustaría saber más respecto a la producción, el jurado, la mecánica de votación y los detalles del lanzamiento de cada uno de sus capítulos? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que este es el reboot del concurso homónimo de talentos de los años 80’s y 90’s, un escenario donde aparecieron futuras estrellas como Beyoncé, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Dave Chappelle y Adam Sandler.

Sin embargo, a diferencia de aquella versión, esta se desarrolla en una plataforma de streaming.

Es decir, no depende de la TV abierta ni de llamadas telefónicas o SMS: todo el proceso de voto ocurre dentro de Netflix, con ayuda del control remoto o la app móvil, en ventanas de tiempo muy concretas mientras el programa se emite en vivo.

En ese sentido, si te conectas a tiempo, tu calificación podría cambiar el destino de los concursantes. Por otro lado, si llegas más tarde, ya solo estarías viendo el resultado.

¿DE QUÉ TRATA “STAR SEARCH”?

“Star Search” es un reality que tiene como propósito elegir a los mejores artistas de cuatro categorías: música, danza, variedades/comedia e infantil.

Y, por supuesto, la carga dramática del concurso va en aumento con los giros inesperados y las eliminaciones semanales.

De esta manera, se espera que cada capítulo en directo se convierta en un verdadero evento inolvidable.

MIRA EL TRÁILER DE “STAR SEARCH”

¿QUIÉN CONDUCE Y QUIÉNES SON LOS JUECES DE “STAR SEARCH”?

Anthony Anderson es quien conduce el programa, por lo que se encarga de guiar las galas en vivo y sostener la tensión entre votaciones, resultados y actuaciones.

Por otro lado, el panel de jueces está integrado por:​

Jelly Roll , reconocido músico de country y rock.

, reconocido músico de country y rock. Sarah Michelle Gellar , actriz recordada por su protagónico en “Buffy, la cazavampiros“.

, actriz recordada por su protagónico en “Buffy, la cazavampiros“. Chrissy Teigen, presentadora, autora de libros de cocina y empresaria.

¿CÓMO VER “STAR SEARCH”?

“Star Search” se estrena en Netflix el martes 20 de enero del 2026 y extiende su emisión hasta el 17 de febrero, fecha en la que se llevará a cabo su gran final.

O sea, el calendario de lanzamiento quedaría establecido de la siguiente forma:

Episodio 1: martes 20 de enero del 2026

martes 20 de enero del 2026 Episodio 2: miércoles 21 de enero del 2026

miércoles 21 de enero del 2026 Episodio 3: martes 27 de enero del 2026

martes 27 de enero del 2026 Episodio 4: miércoles 28 de enero del 2026

miércoles 28 de enero del 2026 Episodio 5: martes 3 de febrero del 2026

martes 3 de febrero del 2026 Episodio 6: miércoles 3 de febrero del 2026

miércoles 3 de febrero del 2026 Episodio 7: martes 10 de febrero del 2026

martes 10 de febrero del 2026 Episodio 8: miércoles 11 de febrero del 2026

miércoles 11 de febrero del 2026 Episodio 9: martes 17 de febrero del 2026

El horario de emisión, por su parte, respeta esta programación:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. España 3:00 a.m. del día siguiente de la transmisión

No olvides que, para disfrutar del espectáculo, debes contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, considera que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

¿CÓMO VOTAR EN “STAR SEARCH”?

Para votar, ten en cuenta que debes ver el programa en vivo desde una Smart TV, un dispositivo de streaming (Roku, Fire TV, Apple TV o similares) o el app móvil de Netflix (en un equipo Android 9, iOS/iPadOS 17 o superior).

Eventualmente, cuando se abra una ronda de votación en el programa, podrás ejercer el voto usando el sistema de 1 a 5 estrellas que aparece en pantalla durante ventanas de tiempo limitadas.

Recuerda: no hay votación desde el navegador web y tu aplicación debe estar actualizada.

Chrissy Teigen, Jelly Roll y Sarah Michelle Gellar son los jurados de "Star Search", mientras que Anthony Anderson asume el rol de anfitrión del reality show de talentos (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí