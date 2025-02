¡”Survivor” vuelve a las pantallas! Tras una ausencia de dos meses, el programa de supervivencia trae consigo a otro grupo de participantes dispuestos a llevarse el premio mayor a través de pruebas físicas, estratégicas y emocionales. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver la temporada 48 del reality show de CBS. Por eso, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que, en esta edición, 18 nuevos concursantes compiten por quedarse con un millón de dólares y el ansiado título de único superviviente.

Además, los integrantes del elenco incluyen a representantes de diversas profesiones y condiciones sociales, como el administrador de una pizzería, una asistente de vuelo y un cirujano.

Antes de continuar, mira el detrás de cámaras de “Survivor” - Temporada 48:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 48 DE “SURVIVOR”?

La nueva entrega del reality de CBS se estrena el miércoles 26 de febrero del 2025, momento en el que podremos ver a todos los participantes en acción.

¿A QUÉ HORA SE EMITE LA TEMPORADA 48 DE “SURVIVOR”?

A partir de su día de lanzamiento, la temporada 48 de “Survivor” se transmitirá desde las 8:00 p.m. (ET) / 7 p.m. (CT). Su primer episodio se titula “The Get to Know You Game”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 48 DE “SURVIVOR”?

Para disfrutar de “Survivor 48” en Estados Unidos, tan solo debes conectarte a la señal en vivo de CBS en el horario indicado. Asimismo, en el streaming, podrás seguir la transmisión con el plan Paramount+ con Showtime.

En el caso de los suscriptores de otros planes de Paramount+, ellos podrán ver los episodios al día siguiente en la popular plataforma.

El elenco completo con el que arranca la temporada 48 del reality "Survivor" (Foto: CBS)

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE LA TEMPORADA 48 DE “SURVIVOR”?

A continuación, conoce a los participantes que forman parte de la temporada 48 de “Survivor”, la cual tiene nuevamente como presentador a Jeff Probst.

Stephanie Berger: jefa de producto tecnológico en Nueva York.

Shauhin Davari: profesor de debate en el sur de California.

Eva Erickson: doctoranda en Minnesota.

Kyle Fraser: abogada en Nueva York.

Mitch Guerra: entrenador de educación física en Texas.

Saiounia “Sai” Hughley: profesional del marketing en el sur de California.

Joe Hunter: capitán de bomberos en el sur de California.

Kamilla Karthigesu: ingeniera de software en Toronto, Canadá.

David Kinne: actor de escenas de riesgo en el sur de California.

Thomas Krottinger: ejecutivo musical en Los Ángeles.

Kevin Leung: director financiero en el norte de California.

Cedrek McFadden: cirujano en Carolina del Sur.

Charity Nelms: auxiliar de vuelo en Florida.

Justin Pioppi: encargado de pizzería en Massachusetts.

Bianca Roses: asesora de relaciones públicas en Nueva Jersey.

Chrissy Sarnowsky: teniente de bomberos en Chicago.

Star Toomey: experta en ventas en Georgia.

Mary Zheng: asesora sobre abuso de sustancias en Filadelfia.