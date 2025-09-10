Si ya viste “The Girlfriend” (“La novia” en español), la nueva serie de Prime Video protagonizada por Olivia Cooke, probablemente te quedaste con el corazón acelerado después de ese final tan inesperado y oscuro. Lo que empezó como un drama sobre las tensiones entre una madre posesiva y la nueva novia de su hijo, terminó convirtiéndose en un verdadero thriller psicológico con tintes trágicos, giros impactantes y relaciones extremadamente tóxicas.

En los últimos minutos del episodio final, la historia toma un giro brutal que lo cambia todo. Así que, si necesitas una guía para entender realmente lo que pasó entre Laura, Daniel y Cherry, qué secretos salieron a la luz y qué significa ese último plano con la última embarazada, acá te lo explico todo.

Póster oficial de "The Girlfriend" (Foto: Amazon Prime Video)

FINAL EXPLICADO DE LA SERIE “THE GIRLFRIEND”

Laura, la madre posesiva, y su final inesperado

Durante toda la serie, vemos cómo Laura (interpretada con una intensidad impresionante) no acepta a Cherry como novia de su hijo Daniel. Su comportamiento no es solo protector, sino obsesivo. De hecho, en varias escenas queda claro que su relación con con su hijo roza lo inapropiado: es controladora, manipuladora y emocionalmente dependiente de él.

En el clímax de la serie, Laura intenta matar a Cherry —primero con un cuchillo y luego ahogándola en el sótano—, pero es Daniel quien termina deteniendo la situación. Lo que no esperaba era que, al separar a las dos mujeres, mantuviera accidentalmente la cabeza de su madre bajo el agua por demasiado tiempo. Laura muere, y lo más fuerte es que muere a manos del hijo al que tanto amaba y controlaba.

Robin Wright como Laura en la serie "The Girlfriend" (Foto: Amazon Studios)

Daniel, atrapado entre dos mujeres peligrosas

Daniel queda devastado. No solo mató a su madre, aunque haya sido sin intención, sino que también descubre que Cherry no es la chica ideal que creía. Su decisión de salvarla fue instintiva, pero ahora tiene que enfrentar una verdad inquietante: está atrapado con alguien tan peligrosa como Laura, solo que en otro nivel.

A lo largo de la serie, Daniel fue el centro del conflicto, y en ese último episodio, se ve forzado a elegir entre las dos figuras femeninas más importantes de su vida. Eligió salvar a Cherry, pero eso no significa que salió ganando.

El gran giro del final ocurre cuando Daniel encuentra el teléfono de su madre y escucha una conversación entre Laura y la madre de Cherry. En ese audio, se revela que su novia ya tenía un historial de violencia: empujó a su propio padre, causando su discapacidad, y habría agredido a otros en el pasado. Incluso se insinúa que pudo haber matado a un chico que la dejó plantada en un baile universitario.

Este descubrimiento cambia completamente la percepción que teníamos de ella. Cherry no solo mintió sobre su origen humilde, sino que ha ocultado episodios realmente preocupantes. Y ahora, con Laura fuera del camino, queda sola con Daniel y el control total de la relación.

¿Realmente Cherry amaba a Daniel o solo lo necesitaba?

Una de las grandes preguntas que deja la serie es si Cherry alguna vez amó a Daniel o si solo lo vio como una vía de escape de su pasado. Si bien en la novela de Michelle Frances se plantea con más fuerza que ella está interesada en su dinero, en la adaptación de Prime Video la línea es más borrosa.

Cherry miente y manipula, pero también se muestra vulnerable. Compra ropa para agradar a la familia de Daniel, se esfuerza por encajar y evitar ser juzgada. Parece más impulsiva que calculadora. Pero una cosa es clara: cuando las personas no hacen lo que ella quiere, se convierte en alguien muy peligrosa.

Olivia Cooke como Cherry en la serie "The Girlfriend (Foto: Amazon Studios)

La relación entre Laura y Daniel: ¿emocionalmente incestuosa?

Aunque no es literal, la serie retrata algo muy cercano al incesto emocional. Laura trata a su hijo como si fuera su pareja. Lo toca de forma incómoda, lo besa en los labios y espera que siempre priorice su bienestar sobre todo lo demás. Es una relación marcada por la dependencia y la falta de límites.

Esto explica por qué la muerte de Laura resulta tan devastadora. Daniel no solo pierde a su madre, también pierde a su figura emocional más dominante. Y al matarla, rompe definitivamente ese lazo enfermizo… para quedar atrapado en otro.

Laurie Davidson en el papel de Daniel y Robin Wright como Laura en la serie "The Girlfriend" (Foto: Amazon Studios)

Cherry está embarazada: ¿un ciclo que se repite?

El último plano de la serie muestra a Cherry embarazada, muy cerca de dar a luz. Con Laura muerta y Daniel lleno de culpa, este bebé cambia todas las dinámicas. ¿Podría Cherry repetir con su hijo o hija el mismo patrón posesivo y tóxico que vimos con Laura y Daniel?

Es un final abierto, pero también simbólico. El ciclo de manipulación, mentira y control podría estar comenzando de nuevo, solo que con una nueva generación.

