Cuando “The Hunting Wives” llegó a Netflix, cautivó al público con su mezcla de drama, secretos oscuros y personajes llenos de matices. Desde su estreno el pasado 21 de julio, los espectadores comenzaron a preguntarse si habría una temporada 2: ¿seguirían Sophie, Margo y el resto del elenco explorando las complicadas relaciones que los unen? Las tensiones en Maple Brook, los escándalos y el glamour corrupto dejaron claro que la historia aún no estaba cerrada.

¿HABRÁ UNA TEMPORADA 2 DE “THE HUNTING WIVES”?

Buenas noticias: Netflix ha confirmado que “The Hunting Wives” tendrá una segunda temporada . En una movida que reafirma la confianza en el show, se anunció que la nueva entrega será una serie original de Netflix con alcance global, lo que significa que casi todos los territorios donde Netflix está disponible podrán verla tan pronto como se estrene.

El reparto principal regresa prácticamente en su totalidad. Figuran nombres como Brittany Snow y Malin Akerman, quienes interpretan a Sophie y Margo respectivamente, así como Jamie Ray Newman, Dermot Mulroney, Evan Jonigkeit y George Ferrier.

La continuidad del elenco promete mantener la química que tanto engancha al público y preservar las dinámicas dramáticas que hicieron destacar a la primera temporada.

En cuanto al guion, aunque la primera temporada se inspiró fuertemente en la novela “The Hunting Wives” de May Cobb, la segunda temporada seguirá una dirección original fuera del libro. Rebecca Cutter, creadora de la serie, seguirá como showrunner y productora ejecutiva, prometiendo nuevas sorpresas, enemigos inesperados y secretos que resurgen.

La segunda temporada se estrenará globalmente como una serie de Netflix (Foto: Netflix)

¿QUÉ NOS ESPERA EN LA TEMPORADA 2 DE “THE HUNTING WIVES”?

El resumen de la nueva temporada adelanta un distanciamiento entre Sophie y Margo, quienes estarán alejadas al inicio. Sin embargo, nuevos obstáculos y antiguos secretos las obligarán a reencontrarse, y la pregunta que flota será si están cazando o siendo cazadas. Esa ambigüedad es precisamente lo que promete intensificar la tensión narrativa en esta continuación.

El impacto de “The Hunting Wives” tras su lanzamiento va más allá de la pantalla. La novela de May Cobb volvió a escalar posiciones en las listas de bestsellers tras el estreno, e incluso la editorial tuvo que volver a imprimir copias por la alta demanda.

También, a nivel streaming, la serie pasó cinco semanas dentro del global English Top 10 y generó más de 20 millones de visualizaciones en su primer mes, lo que demuestra su alcance y lo bien que fue recibida.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta para el estreno de la temporada 2, la confirmación global y los detalles sobre el reparto y la dirección indican que Netflix apuesta fuerte por esta ficción. Para los fans, la espera será larga, pero con promesas de más drama, deseo, traición y giros inesperados en Maple Brook, parece seguro que la nueva temporada cumplirá las expectativas.

