Toni Collette ha logrado consolidarse como una intérprete versátil y audaz, capaz de transitar desde el drama profundo hasta el horror psicológico, comedia o el thriller con igual convicción. Su participación en “Incontrolables” es solo otro ejemplo de cómo se sumerge en personajes cargados de tensión emocional. Para conocer mejor su trayectoria, vale la pena explorar otras cinco producciones donde deja huella con interpretaciones memorables.

OTRAS PRODUCCIONES EN LAS QUE HA TRABAJADO LA ACTRIZ TONI COLLETTE

1. “Hereditary” (2018)

Una de sus obras más emblemáticas es “Hereditary”. En este clásico moderno del terror, Collette interpreta a Annie Graham, una madre que debe enfrentar sucesos sobrenaturales que consumen a su familia tras la muerte de su madre. Su actuación, oscilando entre el dolor desgarrador y la locura contenida, es frecuentemente citada como una de las mejores de su carrera, y convirtió a la película en referente del terror contemporáneo.

2. “Knives Out” (2019)

En el terreno del misterio y el suspenso, “Knives Out” le permite mostrar su lado más ingenioso. En el reparto coral liderado por Daniel Craig y otros actores de renombre, Toni interpreta a Joni Thrombey, una viuda que juega un papel clave en el enigma familiar central. Su presencia aporta una mezcla de sutileza y carácter que enriquece el juego de sospechas y engaños.

3. “United States of Tara” (2009–2011)

Otra propuesta que resalta su talento en televisión es “United States of Tara”. En esta serie dramática con tintes cómicos, Collette encarna a Tara Gregson, una mujer que padece trastorno de identidad disociativo, lidiando a diario con varias personalidades y con el impacto que esto tiene en su familia. Por este rol, ganó premios Emmy y Globo de Oro, validando su capacidad para abordar personajes complejos con autenticidad.

4. “Pieces of Her” (2022)

También merece mención “Pieces of Her”, una serie de Netflix basada en la novela de Karin Slaughter. Toni Collette da vida a Laura Oliver, quien tras un acto violento público revela que posee un pasado oscuro que cambia la percepción de su propia hija sobre ella. Esta trama de secretos, acción y redescubrimiento explota la habilidad de Collette para combinar fragilidad y fortaleza.

5. “The Power”

Para cerrar esta selección, no podemos olvidar su participación más reciente en “The Power”. En esta producción adaptada de la novela de Naomi Alderman, Toni interpreta a Margot Cleary-Lopez, alcaldesa de Seattle y madre de tres, en medio de un mundo donde jóvenes desarrollan poderes eléctricos. El contraste entre su rol institucional y el fenómeno extraordinario que envuelve la trama ofrece una nueva dimensión a su versatilidad actoral.

