El final del anime “Fire Force” de Crunchyroll no solo cerró la historia de Shinra con una batalla monumental, sino que también dejó a los fans con una sorpresa mayúscula: un puente directo hacia el mundo de “Soul Eater”. Y es que el último episodio de la producción, estrenado el pasado viernes 3 abril del 2026, recuperó elementos clave de la serie de Maka Albarn, abriendo—al instante—la conversación en redes sociales. En ese sentido, ha surgido una pregunta crucial entre los fans: ¿viene un remake del show televisivo del 2008 o solo fue un homenaje bien pensado?

Vale precisar que este vínculo viene del propio manga de Atsushi Ohkubo, donde en el capítulo final ya establecía a “Fire Force” como una especie de precuela de “Soul Eater”.

En la adaptación animada, entonces, el estudio retomó y reforzó esa idea con el épico mensaje final: “Next is Soul World”.

Antes de continuar, mira la recapitulación de las primeras temporadas del anime:

¿QUÉ MOSTRÓ EL FINAL DE “FIRE FORCE” SOBRE “SOUL EATER”?

Hacia el final de la tercera entrega de “Fire Force”, Shinra activa una habilidad llamada Soul Resonance, una técnica ya conocida por los fans de “Soul Eater”, que le permite unir su alma con la de Sho y el doppelgänger de su madre para convertirse en Shinra Bansho Man y reescribir la realidad tras la catástrofe.

Y, a partir de múltiples “reescrituras” del mundo, Shinra termina configurando una versión definitiva del planeta que luce casi idéntica al universo que conocimos en “Soul Eater”.

Asimismo, al invertir el culto a la vida por un culto a la muerte, el protagonista da origen a un nuevo sistema en el que aparece la figura de Death (Shinigami), pieza clave del mundo de “Soul Eater”, y donde los fenómenos sobrenaturales, como almas corrompidas y criaturas macabras, se vuelven parte del día a día.

En el epílogo, después de un salto temporal que muestra a Shinra como comandante de la World Heroes Force, el anime enseña breves escenas con Maka, Soul, Black☆Star y otros personajes siendo niños, y concluye con los padres de Maka leyéndole la historia de Shinra como si fuera un cuento clásico, dejando claro que la serie de bomberos es el prólogo de lo que luego se ve en la Academia Shibusen.

TRAS EL FINAL DE “FIRE FORCE”, ¿HABRÁ REMAKE DE “SOUL EATER”?

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial de un remake de “Soul Eater”.

Sin embargo, en un mensaje publicado en su cuenta de X, el creador, Atsushi Ohkubo, se mostró accesible a participar en “nuevos proyectos” relacionados con “Fire Force” o con otros trabajos... lo que ha hecho crecer los rumores y las expectativas de los fans.

De esta manera, podríamos decir que la puerta está entreabierta gracias al éxito del cierre del anime y al renovado interés en el universo de Maka y sus compañeros, aunque sin un anuncio concreto.

¿POR QUÉ LOS FANS PIDEN UN REMAKE DE “SOUL EATER”?

Cabe resaltar que el anime “Soul Eater”, producido por Bones, se separó del manga hacia su tramo final y apostó por un desenlace que, para muchos fans y críticos, se sintió apresurado y menos fiel a la obra de Ohkubo.

Esto ha llevado a que, desde hace años, una parte de la comunidad pida una versión “full manga” al estilo “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”. Es decir, un nuevo anime que recorra toda la historia respetando el guion del material original.

Y tú, ¿estás dentro de ese grupo?

La primera adaptación del manga "Soul Eater" de Atsushi Ohkubo se estrenó en el año 2008 (Foto: Bones Film)

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