La escena post-créditos de “Trol” muestra que hay otro trol vivo dentro de la montaña, así que no es una sorpresa que Netflix apostara por una secuela de la exitosa película noruega. En esta segunda parte de la cinta de habla no inglesa más popular de la plataforma de streaming de la N roja, Nora, Andreas y el capitán Kris regresan a la aventura cuando un nuevo trol despierta. Esta vez, la amenaza es aún mayor que la anterior, por lo tanto, necesitarán más ayuda para detenerlo. A continuación, te comparto la fecha de estreno, la lista de actores confirmados y otros detalles relevantes.

Se trata de la producción cinematográfica más grande de la historia en los países nórdicos y cuenta con la dirección de Roar Uthaug, el guion de Espen Aukan y las actuaciones de Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen, Mads Sjøgård Pettersen, Sara Khorami, Anne Krigsvoll, Jon Ketil Johnsen, Gard B. Eidsvold, Aksel Almaas y Trond Magnum.

“Es muy emocionante e inspirador saber que tenemos una base de fans tan grande”, señaló el director de “Trol 2” a Tudum. “Eso también me emociona mucho al compartir esta secuela con ellos porque estoy muy orgulloso de ella. Creo que si te encantó la primera película, te encantará esta”.

Ine Marie Wilmann retoma el rol de la profesora Nora Tidemann en la película noruega "Trol 2" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “TROL 2”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Trol 2”, “cuando un nuevo y peligroso trol despierta y desata el caos en Noruega, Nora, Andreas y el capitán Kris se embarcan en su misión más arriesgada hasta la fecha. Para frenar la imparable destrucción de la feroz criatura, deben recurrir a nuevos aliados y adentrarse en la ancestral historia del país en busca de respuestas. Con el tiempo en su contra y el peligro pisándoles los talones, nuestros héroes se enfrentan a lo imposible en su lucha por salvar su tierra natal de la oscuridad.”

Por lo que he visto en el tráiler, después de que el Megatroll causa terror en una fiesta en una estación de esquí, Andreas Isaksen busca a la profesora Nora Tidemann y le explica de la nueva amenaza. Ellos deben volver a unir fuerzas con el mayor del ejército Kristoffer Holm para derrotar al vengativo coloso.

FECHA DE ESTRENO DE “TROL 2”

“Trol 2” se estrenará en Netflix el 1 de diciembre de 2025. Por lo tanto, para ver la secuela de la película noruega solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “TROL 2”

ACTORES Y PERSONAJES DE “TROL 2”

Ine Marie Wilmann como Nora Tidemann

Kim S. Falck-Jørgensen como Andreas Isaksen

Mads Sjøgård Pettersen como el Mayor Kristoffer “Kris” Holm

Sara Khorami como Marion Auryn Rhadani

Anne Krigsvoll como Esther Johanne Tiller

Jon Ketil Johnsen

Gard B. Eidsvold

Aksel Almaas

Trond Magnum

Kim Falck y Ine Marie Wilmann encabezan el reparto de la película noruega "Trol 2" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “TROL 2”?

“Trol 2” se filmó en Trondheim, Maridalen, Jotunheimen y Budapest. La última locación fue elegida debido a las dificultades para encontrar lugares de rodaje en Noruega.

