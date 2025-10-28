El fenómeno de “Una casa de dinamita” no solo arrasa en la audiencia de Netflix, sino que invita al público a cuestionarse: ¿de verdad es posible frenar un misil nuclear en pleno vuelo? En este artículo revelamos si la trama tiene sustento científico, contamos qué dicen los creadores y cómo la película se inspira en hechos y personajes reales.

El film, dirigido por Kathryn Bigelow y coescrito por Noah Oppenheim, recrea al detalle cómo el gobierno de Estados Unidos enfrentaría una amenaza nuclear inminente. Oppenheim, expresidente de NBC News, entrevistó altos funcionarios del Pentágono, la CIA y la Casa Blanca para plasmar minuto a minuto la cadena de decisiones de un ataque nuclear. El largometraje suma al debate público al mostrar los límites y dilemas éticos de la defensa nacional, con un reparto liderado por Idris Elba y Rebecca Ferguson.

¿QUÉ TAN REAL ES DETENER UNA BOMBA NUCLEAR COMO EN LA PELÍCULA?

La película muestra la activación de interceptores terrestres tipo GBI, la única línea de defensa de EE.UU. contra misiles balísticos intercontinentales (ICBM). Aunque estos sistemas existen y han tenido éxito en pruebas (61% según Oppenheim), los expertos advierten que en la vida real la probabilidad de derribar una ojiva en condiciones de ataque real sería todavía menor. Un solo misil que logre pasar ya causaría devastación. Como remata Oppenheim: “Solo se necesita que uno logre atravesar la pantalla para causar una enorme destrucción”.

Noah Oppenheim señala que la posibilidad de derribar una ojiva nuclear aún es menor (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE DEFENSA DE MISILES DE ESTADOS UNIDOS EN LA VIDA REAL?

La defensa de EE.UU. depende de unos 50 interceptores GBI basados en lugares como Fort Greely, Alaska. Estos cohetes lanzan vehículos de destrucción exoatmosférica (EKV) para colisionar con misiles enemigos fuera de la atmósfera. Sin embargo, no existe una garantía total. Proyectos recientes, como la “Cúpula Dorada” impulsada por la administración Trump, buscan reforzar esta capacidad con tecnología de láser y satélites, pero hoy por hoy la protección permanece incompleta y, como señalan los expertos, es muy difícil interceptar “todos esos misiles del cielo”.

El sistema de defensa antimisiles puede detectar, rastrear y atacar aviones no tripulados, misiles de crucero y misiles balísticos tácticos y de corto alcance (Foto: Ejército de EE.UU. /Anthony Sweeney)

¿CÓMO VER “UNA CASA DE DINAMITA”?

“Una casa de dinamita” está disponible en Netflix. Advertencia: la información de este artículo incluye spoilers sobre los minutos finales de la película y la difícil decisión presidencial ante un ataque nuclear. La producción utiliza como referencia películas anteriores de Bigelow, como “La noche más oscura” y “En tierra hostil”, y plantea interrogantes reales sobre el poder y los riesgos del “balón nuclear”.

