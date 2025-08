CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Joakim Zander, “Una vida honrada” (“An Honest Life” en inglés y “Ett ärligt Liv” en su idioma original) es una película sueca de Netflix que narra la historia de Simon (Simon Lööf), un estudiante de Derecho que llega a Lund muy ilusionado y listo para que su vida despegue por fin. No obstante, la facultad no tarda en convertirse en fuente de decepción. Pero la persona que cambia el rumbo de su vida es Max (Nora Rios), una joven anarquista que lo salva de una manifestación violenta y le presenta un mundo de excesos, mentiras y riesgos.

Cuando Simon llega Lund queda atrapado en una manifestación violenta. Un policía lo confunde con un manifestante e intenta detenerlo, pero Max aparece al rescate. En ese momento, la joven estaba encapuchada y en medio de un asalto a una lujosa joyería junto a su banda conformada por su hermana Dinah, Gustaf y Robin. Pero busca la manera de volver a contactarlo.

En tanto, el protagonista de “Una vida honrada” se instala en el departamento de Ludvig Rehnskiold, quien al igual que su amigo Victor Wehlin, proviene de una familia adinerada. Aunque Simon renta una habitación en su departamento, no goza de los mismos privilegios. Aunque le gustaría ser escritor, opta por el Derecho porque le resulta más rentable para sus planes de superación.

Simon (Simon Lööf) acepta ser parte de la banda de Max (Nora Rios) en la película sueca "Una vida honrada" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UNA VIDA HONRADA”?

Simon no tarda en darse cuenta de que su plan para mejorar su economía no resultará nada sencillo. A pesar de estudiar en Lund, al igual que otros jóvenes privilegiados, no tiene los mismos contactos y oportunidades. En medio de esos cuestionamientos y reflexiones, aparece Max, quien le habla de anarquismo y le muestra un camino más sencillo para conseguir lo que tanto anhela.

Max le cuenta que vive en Grey Gardens y fue reclutada por Charles, un profesor de ciencias políticas retirado. Según le explica, la banda que integra se dedica a robar a los adinerados como reclamo por la injusta distribución de la economía. Esas ideas envueltas en palabras bonitas, sumado a la seducción de Max, resultan atractivas para Simon, quien parece dispuesto a unirse a ellos sin considerar los riesgos.

Incluso después de sufrir el accidente en el acantilado, Simon decide unirse a la banda, cegado por sus ideas revolucionarias y por lo que siente por Max. El propio Charles le advierte que no es el primero y que debería tener cuidado con Max y el resto del grupo. Sin embargo, el estudiante no escucha y comete su primer robo en una joyería.

Convencido de su decisión, el protagonista de “Una vida honrada” planea mudarse a Grey Gardens, así que le solicita a Ludvig parte del dinero de su depósito. El dueño del departamento acepta solo si Simon acepta ayudarlo en su siguiente fiesta. Ese día, el mundo que Max le presentó comienza a desmoronarse, ya que descubre que se acostó con Ludvig.

Max (Nora Rios) utilizó a Simon para sus planes y atracos en la película sueca "Una vida honrada" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UNA VIDA HONRADA”?

¿Cuál era el verdadero objetivo de Max?

Max le asegura que solo lo hizo para conseguir las llaves de la casa de Ludvig, que es próximo objetivo. Aunque está desilusionado, Simon se une al atraco, que tal como les advirtió Charles resulta mal. Si bien se llevan dinero, joyas y un automóvil, Robin le dispara a Joyce, la misma empleada que realizaba el aseo en el departamento de Ludvig. Por lo tanto, reconoce a Simon cuando este intenta auxiliarla.

Robin obliga a Simon a abandonar a la mujer y emprenden la huida. Aunque la policía está a punto de detenerlos, logra escapar. Para no correr riesgos, la banda decide marcharse y abandonar a Charles. Cuando el profesor protesta, Robin lo golpea. En medio del caos, Max le ordena a Simon que vuelva al departamento de Ludvig y regrese las llaves de la casa. El protagonista de “Una vida honrada” se niega”, pero ella lo amenaza con exponer los videos que tiene en su contra.

Sin más opciones, Simon hace lo que le pide y finalmente se da cuenta del terrible error que cometió al involucrarse con Max y su grupo. Después de los últimos acontecimientos, le queda claro que la banda utiliza el anarquismo como excusa para cometer sus delitos. De lo contrario, no hubieran lastimado a Joyce, que era una empleada. Aunque Charles era su líder, lo dejaron de lado al verse acorralados. Y Max lo utilizó todo el tiempo. Tal vez no todo fue mentira, pero le dio prioridad a la banda.

¿Qué pasó con Simon y Max?

Simon no está conforme con todo lo que pasó, pero no puede hacer nada. Ni siquiera conoce los verdaderos nombres de los miembros de la banda. En busca de alguna respuesta recurre a Charles, quien le revela que Max hizo lo mismo con Henrik Jonsson, un estudiante que desapareció. Gracias a una pista que dejó, Simon descubre todo sobre Max y su grupo.

Vuelve a buscar a Charles, pero lo encuentra muerto. ¿Se suicidó o lo asesinaron sus antiguos discípulos? Asustado por correr el mismo destino, redacta su historia y le deja una pista a su hermana en caso le suceda algo. Cuando Max lo llama y asegura querer abandonar la banda, acepta encontrarse en un exclusivo hotel de Estocolmo.

Una vez más, Simon cae en la trampa de Max, ya que todo fue parte del plan de otro atraco. Ese golpe también resulta mal, debido a que Simon interviene al ver que asesinan a personas inocentes. Tras escapar con Gustaf con una herida de bala, Simon le advierte a Max que no vuelva a buscarlo, ya que conoce sus datos personales. Se despiden con un beso y Simon ya tiene sobre qué escribir.

Simon (Simon Lööf) sigue las pistas de Henrik Jonsson y encuentra la manera de librarse de Max y su grupo en la película sueca "Una vida honrada" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UNA VIDA HONRADA”?

“Una vida honrada” está disponible en Netflix desde el 31 de julio de 2025, por lo tanto, para ver la película sueca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

