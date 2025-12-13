Desde el primer momento, “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” nos atrapó con su trama sombría; y cómo no lograrlo, si nos presenta la misteriosa muerte del monseñor Jefferson Wicks, cuyo principal sospechoso es el joven sacerdote Jud Duplenticy, motivo por el que el detective Benoit Blanc investigará el crimen, que se conectará con un caso de corrupción y un diamante que vale millones. A raíz del impacto que ha provocado esta producción, te explicamos el final de esta película.

Vale precisar que el drama aterrizó el 12 de diciembre de 2025 en Netflix. Está escrita y dirigida por Rian Johnson, la mente maestra detrás de cada uno de los largometrajes de la franquicia “Knives Out”.

FINAL EXPLICADO DE “WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY”

A continuación, te explicamos el final de “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, cuya trama gira en torno a un asesinato en una iglesia rural de Nueva York. Antes te alertamos que en esta nota revelaremos una serie de spoilers, así que si aún no viste el filme y estás interesado en mirarlo, mejor no sigas leyendo.

UN CRIMEN “IMPOSIBLE”

Primero hagamos un breve resumen de lo que pasó. Tras el intenso sermón del Domingo de Ramos, el monseñor Jefferson Wicks es encontrado muerto dentro de un pequeño closet en la iglesia: lo habían apuñalado por la espalda con una daga con cabeza de diablo.

El joven sacerdote Jud Duplenticy fue quien encontró su cuerpo, convirtiéndolo en el principal sospechoso del crimen. Es así como llega Benoit Blanc, quien debe investigar el crimen con la jefa de policía, Geraldine Scott. El detective se da cuenta que se trata de un caso muy complicado y que se esconden muchos secretos.

¿QUIÉN ASESINÓ EL MONSEÑOR?

Para descubrir la identidad del asesino, Benoit Blanc utiliza una táctica diferente que lo lleva a descubrir más sobre la muerte de Wicks. Tras realizar sus indagaciones descubre que Martha Delacroix es la responsable del crimen, algo que desconcierta a muchos, ya que esta mujer veía al monseñor como un líder espiritual en el que confiaba ciegamente. Pero ella no está sola, hay más personas involucradas.

¿Cómo es posible que varios estaban buscando acabar con la vida de un hombre entregado a Dios? Pues bien, este obispo realmente no era quien decía ser; así que cuando la mujer descubrió que estaba abusando de su posición en la iglesia, tenía un hijo y estaba planeando robar el diamante que se encontraba en el mausoleo de su abuelo y huir con la fortuna, decidió matarlo juntos a tres personas cercanas de Wicks: el cuidador del lugar de nombre Samson, el esposo de Martha y el Doctor Nat Sharp. Su plan no solamente era asesinarlo, sino tenían que deshacerse de él para quedarse con la gema preciosa llamada Eve’s Apple.

Lo primero que hicieron fue colocar veneno en el pequeño termo de alcohol que siempre llevaba, luego lo apuñalaron. Una vez que terminaron, Samson usa la ropa de monseñor para hacer creer a la gente de la iglesia que había resucitado, algo que fue grabado por Martha para divulgarlo entre los fieles y también hacerse del diamante; sin embargo, todo se descontrola porque Nat no se pega al acuerdo y decide actuar por sí solo para tener en sus manos el diamante, por lo que mata a Sampson. Aunque Jud presencia todo, al golpearse en la cabeza, sus recuerdos son confusos.

Pero Nat está dispuesto a todo, ahora quiere envenenar a Martha, pero esta lo descubre y lo engaña, por lo que él termina tomándose el veneno. Ella empuja el cuerpo en una tina con ácido. Aunque todo parecía perfecto, esta mujer se envenena y termina confesando la verdad antes de morir y también suelta el diamante.

¿QUÉ PASÓ CON EL DIAMANTE?

Tras la muerte de Martha, la cinta retrocede en el tiempo y vemos a Jud en la iglesia con un nuevo crucifijo que esconde un diamante. Aquí hace su aparición el hijo no reconocido de Wikcs, CY, quien intenta convencerlo que le diga dónde se encuentra, pero este no dice nada.

Vale precisar que el diamante pertenecía a la familia de Wicks y estaba conectado con su propia madre, quien una noche entró a la iglesia para buscar la piedra preciosa por lo que comenzó a destruir todo a su paso. Debido a ello, la gente pensó que estaba tratando de destruir la iglesia al haber perdido la fe, pero luego se descubrió que buscaba la piedra preciosa que su padre le prometió como herencia, pero nunca se la dio.

Aunque estaba convencida de que se encontraba ahí, nunca lo encontró, lo que provocó en ella un a gran enojo que acabó con su vida.

