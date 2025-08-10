El nuevo ciclo escolar en la Academia Nevermore no solo trae caras nuevas, sino también poderes jamás vistos que amenazan con alterar el delicado equilibrio entre marginados y normies. La segunda temporada de “Wednesday”, disponible en Netflix, multiplica las especies sobrenaturales y abre un abanico de misterios más oscuros y peligrosos que nunca. Desde controladores de aves hasta zombis con corazón mecánico, la historia se adentra más profundo en el lado retorcido y fascinante de este universo creado por Tim Burton.

LOS NUEVOS EXCLUIDOS DE LA SERIE “WEDNESDAY”

1. Aves

Entre las incorporaciones más inquietantes están los avianos, marginados con la habilidad de controlar aves. Su llegada no pasa desapercibida: la primera pista es un doble asesinato, donde las víctimas aparecen con los ojos arrancados tras un ataque de cuervos.

La revelación de que Judi, la asistente del Dr. Fairburn, es la responsable, abre un capítulo lleno de intriga. Su conexión con el profesor Augustus Stonehurst y la forma en que obtuvo sus poderes solo añade más capas a este misterio.

2. DaVincis

Otra especie que roba protagonismo es la de los DaVinci, marginados envueltos en un aura de misterio. Dotados de telequinesis y creatividad prodigiosa, son capaces de construir esculturas aladas y manipular objetos con precisión quirúrgica.

Aunque todavía no tienen un representante fijo en el elenco principal, su influencia se siente en momentos clave de la trama. El hecho de que Stonehurst intentara convertirse en uno de ellos —fallando de forma desastrosa— deja claro que su poder podría superar al de cualquier otra especie de Nevermore.

3. Personas invisibles

La invisibilidad también tiene su momento de gloria con Agnes DeMille, una de las incorporaciones más escalofriantes. Las personas invisibles no solo pueden desaparecer a voluntad, sino que su ropa y objetos se desvanecen con ellas. Esta habilidad, usada por Agnes para espiar, chantajear y manipular, introduce una tensión constante: en Nevermore, nunca estás realmente solo, y la paranoia se convierte en compañera inseparable de Wednesday.

4. Pirocinéticos

La llegada de pirocinéticos como Barry Dort (interpretado por Steve Buscemi) añade un toque de fuego literal a la temporada. Su capacidad para crear y manipular llamas es espectacular, pero también plantea preguntas sobre cómo se clasifican estos poderes en el universo de la serie. Si los electrocinéticos como Pugsley son considerados psíquicos, ¿deberían los pirocinéticos tener su propia categoría? La serie deja esta duda en el aire, alimentando las teorías de los fans.

5. Zombies

En medio de este desfile de nuevas especies, la irrupción de un zombi llamado “Slurp” cambia las reglas del juego. Traído accidentalmente de vuelta por Pugsley, Slurp pasa de ser una amenaza devoradora de cerebros a un personaje inquietantemente humano, capaz incluso de hablar. Su conexión con Stonehurst y el giro que da su historia en el final de la primera parte lo convierten en uno de los elementos más impactantes de la temporada.

6. Cabezas preservadas

Entre las adiciones más peculiares está el profesor Orloff, interpretado por Christopher Lloyd, cuya existencia como cabeza preservada en un frasco desafía toda lógica. Aunque sus orígenes y habilidades reales siguen siendo un misterio, su presencia sirve como recordatorio de que en Nevermore no existen límites claros entre la vida, la muerte y lo que hay en medio.

