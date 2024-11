La quinta temporada de “Yellowstone” está en marcha, sin su personaje principal, sin John Dutton, sin Kevin Costner. Aunque no es ninguna sorpresa.

A principios de 2023 comenzó a reportarse que el actor podría reducir su participación en la serie de Paramount Network o, en el peor de los casos, retirarse definitivamente por un problema de agenda. Había comenzado a trabajar en las películas de “Horizon”, que lanzó sin mucho éxito en 2024.

La salida de Costner fue confirmada en junio de 2023, en medio del proceso de divorcio del actor con Christine Baumgartner. Unos meses antes, Paramount había comunicado que la quinta sería la última temporada de “Yellowstone”. Eso sí, la franquicia continúa viva a través de sus spin-offs.

Dentro de este marco llegamos a noviembre de 2024, al estreno de los últimos capítulos de la serie. ¿Qué pasó con John Dutton? Murió. Aparentemente sufrió un golpe mortal, aunque en un inicio se sugirió que se había suicidado. ¿Cómo reaccionó Kevin Costner? No se lo podía creer.

Kevin Costner dejó "Yellowstone" por un problema de agenda. Estaba trabajando en una serie de películas (Foto: Paramount Network)

“NO RENUNCIÉ”

Un día después del retorno de “Yellowstone” a la televisión, Kevin Costner concedió una entrevista a “The Michael Smerconish Program”, de SiriusXM, donde evidenció su malestar ante la suerte del personaje que interpretó durante más de cinco años.

“Voy a ser completamente honesto. No sabía que el episodio se emitía anoche. Lo juro por Dios”, remarcó el también director.

“No lo he visto. Me han dicho que es un suicidio y eso no me da muchas ganas de verlo”, agregó, aunque precisó que podría tratarse de una “pista falsa”, sin equivocarse. Después de todo, la muerte de Dutton esconde una conspiración que marcará la recta final del show.

En medio de la conversación, Costner también sostuvo que él no renunció a “Yellowstone”, que tenía un compromiso con “Horizon” y, refiriéndose a Paramount, “no se cumplieron los contratos que se firmaron”.

“Había acuerdos contractuales que permitían que ambas cosas pudieran hacerse, pero era difícil para ellos mantener su calendario. Parece que era demasiado complicado para ellos hacerlo” (...) Yo no me fui. No renuncié”, sostuvo.

La segunda parte de la quinta temporada de “Yellowstone” solo tendrá seis episodios. Es emitida los domingos por Paramount Network.

Los últimos capítulos de "Yellowstone" comenzaron a emitirse el domingo 10 de noviembre (Foto: Paramount Network)