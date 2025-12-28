Encontrar zapatillas de marca a precios accesibles se ha vuelto un reto para muchos clientes extranjeros en Estados Unidos, pues tienen el propósito de ahorrar unos cuantos dólares . Sin embargo, un creador de contenido ha decidido revelar la tienda que vende modelos originales a un costo relativamente bajo. ¿De cuál se trata?

Muchas personas cometen el error de comprar zapatillas o cualquier prenda sin corroborar el precio en otros establecimientos, lo cual se arrepienten después por no tomarse el tiempo necesario para analizar.

En ese caso, el usuario @latinosenusa82 quiso compartir su experiencia, la cual logró que dicho establecimiento sea su primera opción de compra en caso necesite zapatillas, ya que es capaz de ofrecer un descuento de hasta $100 sobre su precio original.

El influencer se atrevió a contar una experiencia que lo obligó a decidirse por esta tienda minorista. (Crédito: @latinosenusa82 / Instagram)

Se trata de la cadena de tiendas Burlington . Según el creador contenido, una vez compró un calzado de una reconocida marca deportiva, cuyo costo fue de $120; sin embargo, días después, encontró el mismo modelo en dicho comercio, pero a $45.

“Pensé que estaba ahorrando y terminé pagando $80 de más. Así que ahora, antes de comprar cualquier par de zapatos, vengo a Burlington a ver si los veo en rebajas”, precisó en su clip.

Por lo general, la mayoría de personas asocia los precios bajos con una mala calidad o con artículos de segundo uso. Sin embargo, el creador de contenido aseguró que, en este caso, realmente se tratan de zapatillas originales.

“Yo hice la tarea, investigué y los zapatos sí son originales. La única diferencia es que aquí (Burlington) los consigues a menor precio”, fueron las palabras del usuario.

Burlington es la tienda que este creador de contenido recomienda comprar zapatillas en caso residas en EE.UU. (Crédito: AFP)

Por qué Burlington vende sus artículos a precios bajos

Según CNN, esta y otras tiendas minoristas ofrecen precios bajos gracias a un modelo de compra flexible que se centra en adquirir excedentes de mercancía. Suelen aprovechar oportunidades al comprar a proveedores productos no deseados, pedidos cancelados o sobreproducciones de fábrica.

Por lo tanto, Burlington ofrece artículos de diseñadores y marcas de gama media con descuentos atractivos. Esta estrategia les permite vender productos de alta calidad a precios que se sitúan entre un 20% y un 60% por debajo de su valor comercial.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!