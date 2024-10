¿Te imaginas que un pequeño incendio en casa pueda convertirse en una gran tragedia? Aprender a manejar estas situaciones de manera segura, especialmente cuando hay niños, puede marcar la diferencia entre salvar tu hogar y perderlo todo.

Recientemente, un hombre de EE. UU. compartió su experiencia al enfrentar un incendio en su parrilla. Afortunadamente, tenía a la mano una manta ignífuga que logró sofocar las llamas rápidamente, evitando que se propagaran a su casa.

En un video compartido en TikTok, el creador de contenido @dadchatshas reveló detalles del incidente. Asimismo, indicó que había comprado varias mantas de la marca Prepared Hero luego de que estas se hicieran populares algunos años atrás.

“Anoche, no sé muy bien qué pasó, pero la parrilla que tenemos afuera en la terraza simplemente decidió que no nos gustaba hoy”, señaló el padre de familia. “Una combinación de eso y, aparentemente, mucha grasa en el fondo, y la cosa simplemente se incendió”.

A pesar de apagar el aparato, había brasas volando en distintas direcciones del patio, lo que supuso un gran peligro.

El usuario recomienda comprar este tipo de artículos y colocarlo en lugares estratégicos. (Foto: @dadchats)

“Pero yo tenía uno de estos, les mostraré el empaque en un segundo, atado a la parte inferior de la parrilla, porque eso es lo que uno de ustedes aquí dijo que hiciera, hace como dos años, así que lo hice y ahora lo estoy pasando”, agregó.

Al mostrar la manta quemada, el usuario aseguró que se trata de una versión original del producto.

“Estoy seguro de que hay otras imitaciones que son más baratas, pero no sé si funcionan y eso no es algo que quieras descubrir en el momento de usarla, si funciona o no, ya sabes a lo que me refiero”, advirtió.

Al tratarse de una herramienta simple, el padre explicó la importancia de capacitar a los niños para que sean capaces de usar una manta ignífuga.

“Obviamente, he sido el único en mi familia que lo ha usado, pero una de las cosas de las que hablan es de que es algo que hasta los niños pueden aprender a usar, lo cual es importante para mí porque los extintores no son las cosas más fáciles”, aseguró.

“Enseñarle a un niño a usar uno de esos es algo muy extraño para ellos, pero enseñarles a poner una manta sobre algo. Ya están acostumbrados a eso”, finalizó.

El testimonio de @dadchatshas se viralizó con más de 2 millones de reproducciones. Varios usuarios compartieron sus propias experiencias con las mantas ignífugas.

Algunos indicaron que las tienen en sus establos, otros las guardan en las habitaciones de sus hijos y otros las colocan cerca de la cocina. La mayoría coincide en que es una inversión que vale la pena para la seguridad del hogar y la familia.

Capacitar a la familia sobre el correcto uso de las mantas ignífugas podría ser determinante para evitar un incendio. (Foto referencial: Randgruppe / Pixabay)

¿Qué es una manta ignífuga y cómo funciona?

Una manta ignífuga es una herramienta de seguridad esencial para el hogar. Está diseñada para sofocar pequeños incendios al privarlos de oxígeno, uno de los elementos clave para que el fuego se mantenga.

La forma en que funciona es sencilla:

Aislamiento del fuego: Al cubrir completamente el objeto en llamas con la manta, se crea una barrera que impide el paso del oxígeno.

Sofocación: Sin oxígeno, el fuego se extingue rápidamente.

Protección: Además de apagar el fuego, las mantas ignífugas protegen a las personas de las llamas y el calor.

¿Dónde se suelen utilizar?

Cocinas: Para sofocar fuegos en sartenes u ollas.

Parrillas: Para controlar rápidamente las llamas que puedan surgir.

Chimeneas: En caso de que salten chispas.

Cabe agregar que las mantas ignífugas de Prepared Hero están disponibles tanto en el sitio web de la marca como en Amazon.