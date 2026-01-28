Una mujer de 92 años en Florida que seguía trabajando para poder pagar sus gastos recibió una ayuda inesperada que cambió su vida. En solo unos días, miles de dólares fueron donados por personas que no la conocían, pero que se conmovieron con su historia y quisieron darle la oportunidad de retirarse con tranquilidad. Muriel Connick trabajaba atendiendo los probadores en una tienda Burlington en Pompano Beach cuando una clienta, April Steele, notó su cansancio.

“No tenía una sonrisa en el rostro. De hecho, parecía molesta. Pensé en hacerle un cumplido para que sonriera, le dije ‘qué bien que todavía estés trabajando’, y ella me miró con enojo y respondió: ‘¿Te gustaría trabajar a los 92 años?’”, escribió Steele en GoFundMe.

Durante su conversación, Connick le explicó que no tenía alternativa más que seguir trabajando porque sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus gastos.

Tras conocer su historia, una clienta creó una campaña solidaria que rápidamente se volvió viral. (Foto: CBS 12 News - WPEC / YouTube)

Ella misma detalló su situación en declaraciones brindadas a WSVN: “Es el alquiler, el pago del auto, el seguro del auto, el teléfono, la electricidad y el cable”, indicando que el Seguro Social y otros beneficios no cubren todo. Además, su casa móvil necesita reparaciones costosas, como el cambio del piso.

Conmovida por lo que escuchó, Steele decidió hacer algo más que ofrecer palabras de apoyo. Compartió la historia en una página local de Facebook y creó una campaña en GoFundMe que rápidamente se volvió viral.

Para el martes por la tarde, la recaudación ya había superado los 65,666 dólares y seguía aumentando.

En pocos días, la recaudación superó los 65 mil dólares gracias a donaciones de desconocidos. (Foto: CBS 12 News - WPEC / YouTube)

La adulta mayor dijo estar sorprendida y agradecida por la ayuda recibida. (Foto: CBS 12 News - WPEC / YouTube)

Steele reconoció el impacto de la solidaridad diciendo: “La gente ha sido muy generosa”. Por su parte, Connick aseguró que jamás imaginó que recibiría tanta ayuda: “Me sorprendí muchísimo y no sabía que ella iba a hacer todo esto”, confesó.

“Pensé que solo me iba a dar una tarjeta y decir: ‘Esto es para ayudarte’”, agregó.

A qué se debe que tantas personas de la tercera edad trabajen en EE. UU.

Muchas personas de la tercera edad en Estados Unidos siguen trabajando porque sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos básicos con solo sus ahorros y beneficios de jubilación. Muchos dependes de la Seguridad Social, que a menudo no alcanza para pagar vivienda, salud y otros costos diarios.

Según CNBC, el sistema de jubilación en EE. UU. ha ido cambiando con el tiempo: la edad en la que se reciben beneficios completos de la Seguridad Social subió y muchos empleadores cambiaron pensiones tradicionales por cuentas individuales como 401(k), que no garantizan ingresos suficientes en la vejez. Esto hace que muchas personas trabajen más años para incrementar sus ahorros o asegurarse cobertura de salud hasta que puedan acceder a Medicare.

Finalmente, el envejecimiento de la población y una mayor esperanza de vida también influyen. Cada vez hay más adultos mayores sanos y activos que pueden seguir desempeñándose en empleos menos exigentes físicamente, gracias a avances médicos y cambios en el mercado laboral que permiten roles más flexibles para edades avanzadas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí