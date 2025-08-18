Un gato en Florida, Estados Unidos, sorprendió a los científicos al ayudar en el hallazgo de una nueva cepa de virus. Lo curioso es que no es la primera vez que lo hace. Se trata de Pepper, un gato negro de 7 años que vive con el virólogo John Lednicky, del College of Public Health and Health Professions de la Universidad de Florida.

En conversación con el New York Post, Lednicky explicó que Pepper suele cazar roedores y llevarlos a casa. Él aprovecha esos hallazgos para llevarlos a su laboratorio y analizarlos en sus investigaciones.

Recientemente, el gato llevó el cadáver de un musaraña de cola corta del Everglades. Tras examinarlo, el equipo descubrió que estaba infectado con una nueva cepa de ortoreovirus, un virus común en aves y mamíferos que puede transmitirse entre especies.

No es la primera vez que Pepper contribuye a la ciencia. Newsweek informa que, en 2024, uno de los roedores que llevó a casa contenía un nuevo tipo de jeilongvirus, una familia de virus relacionada con el sarampión y las paperas, que nunca antes se había detectado en América del Norte y que incluso podría llegar a transmitirse a humanos.

Sobre este último hallazgo, Lednicky señaló que los investigadores y autoridades sanitarias deben “prestar atención a los ortoreovirus, y saber cómo detectarlos rápidamente”.

Aunque la cepa descubierta no representa un riesgo inmediato para las personas, la estudiante de doctorado Emily DeRuyter advirtió que algunos de estos virus han estado “implicados en enfermedades respiratorias, del sistema nervioso central y gastrointestinales”.

A pesar de sus “aportaciones científicas”, Pepper está en perfecto estado. La universidad informó que el gato “no ha mostrado signos de enfermedad tras sus aventuras al aire libre y probablemente seguirá contribuyendo a descubrimientos a través de la recolección de especímenes”.

Finalmente, Lednicky explicó: “Este fue un estudio oportunista. Si te encuentras un animal muerto, ¿por qué no analizarlo en lugar de enterrarlo? Hay mucha información que se puede obtener”.

Además, detalló que sigue estudiando los roedores que Pepper lleva como parte de su investigación sobre la transmisión del mule deerpox virus, una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los ciervos.

Lo que debes saber sobre los ortoreovirus

Un ortoreovirus es un género de virus de ARN que pertenece a la familia de los reovirus. Son virus sin envoltura que se encuentran en una gran variedad de animales, incluidos mamíferos, aves y reptiles. Su nombre se debe a que se les aisló inicialmente de las vías respiratorias y los intestinos.

Aunque no suelen ser patógenos en adultos sanos, pueden causar enfermedades en animales como el ganado o las aves. Su capacidad para recombinarse y evolucionar los hace genéticamente muy diversos.

Cabe agregar que los ortoreovirus pueden infectar a los humanos; sin embargo, las infecciones suelen ser asintomáticas o causar síntomas leves, como un resfriado o una gastroenteritis leve, especialmente en niños. No se consideran un patógeno de alta gravedad para la población general.

