Una historia de valentía y amor incondicional ha conmovido a todo Michigan. Un niño de apenas tres años, identificado como Cody Woods, fue reconocido por las autoridades tras salvar la vida de su madre, Shantell Woods, quien sufrió una fuerte convulsión mientras se encontraba en su casa en la ciudad de Pontiac.

Según relató Woods al medio WXYZ, el pasado jueves 9 de octubre se encontraba cocinando cuando comenzó a sentirse mareada. Al sentarse en el sofá, perdió el conocimiento debido a una crisis epiléptica.

“Fue una convulsión tan intensa que pude haber perdido la vida”, contó más tarde en una publicación de GoFundMe, donde relató la gravedad de su diagnóstico reciente de epilepsia, además de padecer diabetes e hipertensión.

En Michigan, la madre Shantell Woods agradeció entre lágrimas a su hijo por haberle salvado la vida durante la convulsión. | Crédito: WXYZ

Mientras su madre permanecía inconsciente, el pequeño Cody actuó con una calma sorprendente para su edad.

Tomó el teléfono de su madre, lo acercó a su rostro para desbloquearlo con reconocimiento facial y realizó una videollamada por FaceTime a una vecina y amiga de la familia, Kaya, quien al ver la situación se comunicó de inmediato con el 911.

“Me sorprendió, pero me alegró que supiera qué hacer en ese momento”, relató Kaya al mismo medio, aún impresionada por la rapidez del niño.

Días después, el Departamento del Sheriff del Condado de Oakland rindió homenaje al pequeño héroe en una emotiva conferencia de prensa. Acompañado de su madre, Cody fue nombrado “suboficial junior” y recibió varios obsequios por su valentía, justo antes de cumplir su cuarto cumpleaños.

El sheriff Michael Bouchard aprovechó el momento para destacar la importancia de preparar a los niños ante emergencias: “Es un buen recordatorio para todos los padres: hablen con sus hijos sobre qué hacer si ocurre algo inesperado. Este pequeño lo descubrió solo… y lo más importante es que su mamá sigue aquí”.

En tono de humor añadió: “No estoy seguro de que tenga la edad suficiente, pero estamos contratando”.

En Michigan, el Departamento del Sheriff del Condado de Oakland reconoció al pequeño Cody como suboficial junior por su valiente acto. | Crédito: YouTube / OCSO Training

Visiblemente emocionada, Shantell agradeció a los oficiales y, sobre todo, a su hijo. “Quiero llorar ahora mismo. Es mi héroe”, dijo entre lágrimas mientras Cody corría alegremente por la sala.

Actualmente, Woods continúa recaudando fondos para cubrir sus gastos médicos y mantener a sus hijos de 14 y 3 años.

“He tenido más de 20 convulsiones el último mes, y me preocupa cómo podré cuidar de mi familia. Cada día es una lucha, pero hago todo lo posible para mantenerlos seguros”, escribió en su campaña.

