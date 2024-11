Teresa Furquet (@teresafurquet), una joven española que vive en Estados Unidos desde hace varios años, compartió en TikTok una situación que la ha dejado perpleja en más de una ocasión: la insistencia de algunos latinos en hablarle en inglés, a pesar de que ella misma se dirige a ellos en español.

“¿Por qué hay latinos que no me hablan en español? Antes que me digas nada, no estoy hablando de latinos que no sepan español”, aclara Teresa, cuyo testimonio ha superado las 300 mil reproducciones.

Un ejemplo que destaca es el de su lugar de trabajo, donde la mayoría de sus compañeros son latinos. Al pedir comida en la cafetería junto a sus compañeras peruanas, el encargado, que atendía a todos los demás en español, insistía en hablarle a ella en inglés.

La usuaria vive en Estados Unidos desde hace varios años. (Foto: @teresafurquet)

“No lo entiendo. Y no es que él no me entendiera porque yo le hablaba en español, pero simplemente me contestaba en inglés. Nunca le llegué a decir nada porque me resultaba como muy violento”, confesó la española.

Otro incidente similar ocurrió en el ascensor de su edificio, donde coincidió con una familia latina. Al iniciar una conversación en español, la madre de familia fue la única que respondió en inglés, mientras que con el resto de su familia se comunicaba en español.

“Hubo una conversación, cinco personas, en la que cuando yo me dirigía a la señora, la señora me hablaba en inglés y con toda su familia hablaba en español”, detalló. “Yo es una cosa que no llego a entender”.

Por qué hay latinos que no me hablan en español en Estados Unidos? Por mas que lo pienso, no le encuentro una razón… No digo que esto sea la tónica general, en dos años me habrá pasado con 4 o 5 personas, pero cuando pasa me quedo dándole vueltas al tema. Saber diferentes idiomas me parece la verdadera riqueza cultural.

En la sección de comentarios del video, algunos usuarios dieron sus posibles explicaciones. Uno señaló que podría ser un reflejo inconsciente de asociar la apariencia de Teresa con una persona angloparlante. Otro compartió la experiencia de una mesera latina que le comentó que muchas personas se sienten “menospreciadas” si se les habla en español, asumiendo que dominan el inglés al vivir en Estados Unidos.

Lo cierto es que la experiencia de Teresa ha generado una gran controversia en las redes sociales, mostrando una realidad que muchos latinos experimentaron en algún momento durante su experiencia viviendo en EE. UU.

¿Cuántos latinos viven en EE. UU.?

Según el portal Statista, la población latina en Estados Unidos es bastante significativa y diversa.

En 2023, la población de origen hispano en los Estados Unidos superó los 65 millones de personas. Esto representa una parte considerable de la población total del país y refleja la importancia de la comunidad latina en la sociedad estadounidense.

La población latina en Estados Unidos es bastante significativa y diversa. (Foto referencial: Pixabay)

México es el país de origen de la mayor parte de la población hispana en Estados Unidos, representando más de la mitad del total; sin embargo, la diversidad es grande, y encontramos personas de origen puertorriqueño, salvadoreño, cubano, dominicano, guatemalteco, español, colombiano, hondureño, ecuatoriano y muchos otros países latinoamericanos.

Es importante destacar que aunque México sea el país con mayor representación, la comunidad latina en Estados Unidos mezcla toda clase de culturas y tradiciones.