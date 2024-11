Target, una de las tiendas más populares de Estados Unidos, es conocida por sus ofertas y descuentos. Pero, ¿sabías que hay formas de aprovechar al máximo tus compras en esta cadena? Una ex empleada de la cadena compartió algunos consejos poco conocidos que pueden ayudarte a conseguir grandes descuentos e incluso productos gratis.

En un video que se ha vuelto viral en TikTok, Kaitlynd (@reddnea) reveló una serie de estrategias que aprendió durante su tiempo trabajando en Target y que pueden ser de gran utilidad para cualquiera.

Uno de los consejos más interesantes de la joven es unirse al programa “Hey, Bullseye”. Este programa, por invitación únicamente, ofrece a sus miembros la oportunidad de recibir productos gratis a cambio de reseñas honestas.

Según Kaitlynd, escribir reseñas de calidad y comprar con frecuencia en Target puede aumentar tus posibilidades de ser seleccionado para formar parte de este exclusivo club.

El video publicado por la usuaria Kaitlyn superó las 67 mil reproducciones. (Foto: @reddnea)

Otro truco útil que compartió la usuaria es aprovechar las políticas de devolución de Target. Si compras un artículo que luego encuentras a un precio más bajo, puedes solicitar un reembolso por la diferencia.

Además, si un artículo se agota durante una promoción, puedes pedir que te reserven el producto al precio de oferta cuando vuelva a estar disponible; sin embargo, es importante tener en cuenta que estas políticas pueden variar según la tienda y el tipo de producto.

Kaitlynd también recomendó descargar la aplicación de Target, ya que ofrece una variedad de cupones y descuentos exclusivos que no suelen estar disponibles de forma física. Además, la app permite guardar los recibos de compra, lo que facilita realizar devoluciones y cambios.

Eso sí, la ex empleada advirtió que la aplicación no siempre muestra los precios más actualizados, por lo que es recomendable verificar los precios en los escáneres de la tienda o preguntar a un empleado.

Target es una cadena de tiendas estadounidense que se caracteriza por ofrecer productos de calidad a precios competitivos. (Foto: Robyn Beck / AFP)

El testimonio de la joven generó una gran cantidad de comentarios, con algunos usuarios compartiendo sus propias experiencias y otros expresando dudas sobre la efectividad de estos consejos.

“Los vales de reserva quedan a discreción de la tienda, mi tienda no los acepta”, escribió una persona.

“Siempre estoy comprando cosas y haciendo reseñas, ¡y nunca me han aceptado! Me pone muy triste que me recuerden que no puedo entrar en Hey Bullseye”, comentó otra.

Cómo encontrar las mejores ofertas en Target

El portal Techopedia señala que Target es una de las tiendas con mejores descuentos, especialmente durante eventos como el Black Friday. Según este medio, la cadena suele adelantar sus ofertas, a veces incluso semanas antes del día oficial, para atraer a más compradores.

Para aprovechar al máximo las ofertas, recomienda estar atento a su sitio web y a su aplicación móvil. Muchas veces, las mejores ofertas se encuentran en línea, y las tiendas físicas pueden agotarse rápidamente. Además, suscribirse a los boletines de noticias de Target puede ayudar a mantenerse informado sobre las últimas promociones y descuentos.

Finalmente, el portal sugiere comparar los precios de Target con los de otras tiendas como Walmart y Best Buy. Aunque la cadena es conocida por sus buenas ofertas, siempre es recomendable comparar antes de realizar una compra para asegurarse de obtener el mejor precio posible.