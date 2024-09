¿Quién no ha disfrutado de la comodidad de tener hielo y agua fría al alcance de la mano en su propio refrigerador? Sin embargo, lo que muchos desconocen es que los dispensadores incorporados podrían poner en riesgo la salud de quienes lo utilizan. Así lo ha revelado Twin Home Experts, un reconocido experto en cuidado del hogar que advirtió en TikTok sobre los problemas asociados al uso de estos aparatos.

El usuario en cuestión explicó en un video que los fabricantes de refrigeradores estarían alentando a los consumidores a comprar filtros de agua que, en realidad, no realizan el filtrado de impurezas de manera adecuada.

“Una de las mayores estafas con refrigeradores es esta. Hablamos de refrigeradores con dispensador de hielo y agua”, empezó diciendo el estadounidense, al mismo tiempo que recorre el área de neveras de un almacén.

El problema, según Twin Home Experts, está en que las empresas le piden a los clientes comprar filtros de agua que no cumplirían su objetivo. (Foto referencial: Freepik)

Según el experto, las compañías requieren que los clientes reemplacen los filtros “cada seis meses”, algo con lo que no está de acuerdo no solo por un tema económico, sino también porque estos accesorios no son tan efectivos como uno pensaría.

“El problema es que estos filtros no tienen suficiente material de carbono para filtrar realmente todas las impurezas”, asegura.

Frente a esta situación, el experto propone una solución más simple: instalar un filtro de agua debajo del fregadero.

Estos filtros, que pueden durar hasta 6 mil galones, ofrecen una filtración de mayor calidad y a un costo mucho menor.

El testimonio de Twin Home Experts generó opiniones divididas

En la sección de comentarios del video, varios usuarios compartieron sus experiencias utilizando neveras con dispensadores de agua. Algunos expresaron su asombro ante lo revelado por Twin Home Experts y otros indicaron que ahorran dinero comprando filtros genéricos.

Sin embargo, no faltaron quienes se mostraron en contra de lo dicho por el experto. Un usuario aseguró que no reemplaza el filtro de su refrigerador desde hace 20 años y que, pese a ello, el agua tiene un mejor sabor en comparación con la del grifo.

Otro internauta sugirió la instalación de filtros de derivación, los cuales permiten el uso de los dispensadores de agua sin necesidad de reemplazar los filtros originales.

Qué opinan otros expertos

Cabe agregar que la opinión de Twin Home Experts coincide con la de otros expertos en el sector. Coway-USA, una empresa especializada en sistemas de filtración de agua, advirtió que estos accesorios suelen ser demasiado “débiles”.

“La acumulación de bacterias, levaduras y moho en el grifo puede afectar a la seguridad del agua potable e incluso afectar a personas alérgicas”, indicaron.

El experto sugirió no utilizar los dispensadores de agua instalados en las neveras y, en cambio, recomendó instalar filtros debajo del fregadero. (Foto referencial: fabrikasimf / Freepik)