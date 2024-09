Llegas a casa, te relajas y de repente, escuchas un sonido constante: el goteo de tu inodoro. Ese pequeño ruido, que a menudo pasa desapercibido, podría generar una factura de agua mucho más elevada de lo que imaginas. Un usuario de TikTok ha destacado este problema común, alertando a propietarios e inquilinos sobre las consecuencias de pasarlo por alto.

The Gibbons Group (@therealestatefamily), cuenta que se dedica a compartir contenido sobre el mantenimiento del hogar, explicó de manera sencilla por qué ese sonido es tan preocupante.

Según el experto, cada goteo representa una pérdida de agua constante, lo que se traduce en un aumento significativo en la factura mensual.

“Si ese sonido continúa, vas a recibir una factura de agua enorme, enorme”, señala el usuario. “No dejes que este sonido siga en sus baños”.

El usuario advierte que las fugas en inodoros pueden ser la principal causa de las altas facturas de agua. (Foto referencial: dit26978 / Freepik)

Según el portal Architectural Digest, las causas más comunes de la fuga de agua en un inodoro son un flotador mal ajustado, una cadena de la válvula de descarga con problemas o un sello de la válvula de descarga o de llenado defectuoso. En algunos casos, incluso puede haber una grieta en el tanque del inodoro.

Afortunadamente, solucionar este problema suele ser más sencillo de lo que parece. Con un poco de paciencia y las herramientas adecuadas, puedes reparar tu inodoro por ti mismo; sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las piezas de un inodoro son intercambiables. Por eso, es recomendable utilizar piezas originales o compatibles con el modelo de tu inodoro.

Estar al tanto del ruido causado por una fuga es fundamental para evitar que la factura de agua se dispare. (Foto referencial: ChaoTechin / Pixabay)

En la sección de comentarios, muchos usuarios han compartido sus propias experiencias y consejos para solucionar este problema.

Algunos recomiendan cambiar la pequeña válvula del tanque o ajustar la cadena, mientras que otros sugieren utilizar colorante vegetal para detectar fugas internas.

“Cambie la pequeña válvula del tanque o mueva la cadena si se atasca”, escribió un internauta. “¡Y es una solución muy fácil! Si se trata del flotador, se puede arreglar con un destornillador ajustando la altura”, señaló otro.

“2 galones por minuto cuestan miles de dólares al mes”, advirtió un tercero. “Lo he visto muchas veces en nuestro edificio de condominios. En algunos inodoros no se oye el agua correr. Ponga colorante de alimentos en el tanque, espere 20 minutos y el color no debería migrar a la taza”.}

Cómo evitar fugas de agua en el inodoro

Un inodoro que gotea constantemente puede ser una molestia y generar un gasto extra en tu factura de agua. Para prevenir estas fugas, sigue estos consejos:

Revisa el flotador: Asegúrate de que esté ajustado a la altura correcta para evitar un llenado excesivo del tanque.

Verifica la cadena de la válvula de descarga: Una cadena demasiado corta o larga puede causar fugas.

Inspecciona los sellos: Los sellos desgastados o dañados pueden permitir que el agua se escape.

Busca grietas: Revisa visualmente el tanque y la base del inodoro en busca de grietas.

Mantenimiento regular: Limpia regularmente el inodoro y revisa todos los componentes para detectar posibles problemas a tiempo.

Si el problema persiste, lo mejor es consultar a un profesional.