El terror de ser víctima de un robo a mano armada es una experiencia que marca la vida de cualquier persona. Tal es el caso de Noelle Fox, una joven estadounidense que recientemente sufrió el robo de su auto a punta de pistola. Días después del incidente, compartió varios consejos para ayudar a otros a prevenir situaciones similares.

“El fin de semana pasado, me robaron el auto con arma. Aquí hay cuatro cosas que me hubiera gustado saber antes de que me robaran para ayudar a prevenir o prepararme para esta situación”, empezó diciendo la joven, identificada en TikTok como @exploringnoelle.

El primer consejo de Fox es tan simple como efectivo: invertir en un dispositivo de rastreo para el vehículo.

“Si tu automóvil ya tiene un dispositivo de rastreo, asegúrate de que esté configurado y vinculado para que puedas encontrarlo”, afirma la estadounidense.

Noelle Fox compartió su traumática experiencia para ayudar a otros a prevenir situaciones similares. (Foto: @exploringnoelle)

Además del rastreo, Fox recomienda contar con un “seguro para inquilinos”, póliza que protege las pertenencias de los propietarios ante cualquier eventualidad.

“Si hubiera tenido seguro para inquilinos, habría cubierto los miles de dólares en equipos y cosas que había en mi vehículo”, explica Noelle.

Fox también sugiere llevar consigo algún tipo de protección, como gas pimienta, y mantener el teléfono cargado.

“Mi teléfono estaba al 2% y se apagó”, recordó. “Tuve que ir a la casa de un vecino, lo que me lleva al siguiente punto. Asegúrate de tener tus contactos de emergencia memorizados porque yo no los tenía, y esto fue una gran molestia cuando mi teléfono se quedó sin batería”, agregó.

El relato de Fox generó una gran cantidad de comentarios en TikTok, con muchos usuarios compartiendo sus propias experiencias y ofreciendo consejos adicionales.

Algunos sugirieron guardar una copia de la matrícula del vehículo en el teléfono, mientras que otros recomendaron conducir coches menos atractivos para los ladrones.

“Lamento mucho que te haya pasado esto. Es increíblemente traumático. Gracias por contar tu historia”, escribió una persona.

“Lo siento mucho. Me asaltaron a punta de pistola hace unos años y eso se queda grabado en tu memoria y aparece en los momentos más inesperados”, señaló otra.

“¿Estás bien? ¿Encontraron tu coche?”, preguntó un tercero, a lo que Noelle respondió: “Físicamente estoy bien, mentalmente es otra historia… Sí, encontraron mi auto, pero los sospechosos no han sido arrestados”.

La mujer compartió detalles del asalto

En una entrevista con la estación de noticias KIRO 7, Fox proporcionó más detalles sobre el incidente.

Reveló que el robo ocurrió en su propio patio delantero y que los delincuentes la amenazaron con un arma de fuego.

“Un hombre me estaba hablando con una pistola apuntándome y me pedía que me fuera”, recordó la joven, indicando que en ese momento la acompañaba una mujer en el asiento del copiloto.

En entrevista con un medio local, la joven detalló que el asalto se produjo cuando se encontraba junto a una mujer y su perro. Afortunadamente, todos resultaron ilesos. (Foto: @exploringnoelle)

“Él dijo: ‘Cállate o vas a morir’ y yo dije: ‘Tengo que sacar a mis perros agresivos del auto’ y la mujer dijo: ‘Apúrate’”, añadió.

A pesar del trauma, ella se mostró decidida a ayudar a otros a evitar pasar por una experiencia similar.

“Las amenazas a mi vida fueron muy reales, lo que aumenta la inquietud después de que eso sucedió… solo saber que él tiene mi registro, las llaves de mi casa y que sabe dónde vivo”, declaró la estadounidense, asegurando que desde el robo sufre ataques de pánico y que ahora solo piensa en mudarse.