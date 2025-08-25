Vivir en Miami puede parecer un sueño para muchos, pero para Sarahi y su esposo terminó siendo un reto imposible de sostener. Después de casi nueve años en la ciudad, decidieron dejar atrás el famoso destino turístico para buscar una vida más tranquila y accesible.

Sarahi, quien comparte su día a día en TikTok, contó en un video que Miami es una ciudad llena de oportunidades, playas hermosas y vida social, pero también muy cara.

“La ciudad es increíble. Es un lugar que te brinda demasiadas experiencias, conoces dimensiones distintas, playas, fiesta, mucha gente latina que no te obliga a hablar en inglés, pero la realidad de esto es que es demasiado costosa”, explicó la inmigrante.

Ella y su esposo empezaron a formar su familia hace cinco años y hoy tienen dos hijos pequeños. “Es una ciudad que no es para cualquier persona”, aseguró, recordando que al principio dudó sobre si mudarse sería la mejor decisión; sin embargo, finalmente sintió que hicieron lo correcto.

Explicó que, aunque disfrutaban de vivir en Brickell y pagar un departamento de 3,400 dólares, la llegada de los niños cambió su situación económica al depender de un solo ingreso. (Foto: @sarytips / Tiktok)

La creadora de contenido reveló que vivían en Brickell, donde alquilaban un departamento por 3,400 dólares.

“Es una muy buena zona en Miami. Nosotros entramos en 2020 y nuestros ingresos nos alcanzaban para pagar la casa. Es lujosa, bonita, te brinda demasiadas oportunidades porque alrededor hay demasiados restaurantes y trabajo. Mi esposo se desenvolvía mucho en esta zona”, contó.

Todo empezó a complicarse cuando la pareja pasó de tener dos sueldos a depender solo de uno.

“Nos mantenían los precios [del alquiler] relativamente accesibles y nos quisimos quedar porque cuando te mudas en Miami te piden tres meses de renta. Siempre nos quedamos en el mismo edificio, no veíamos otras oportunidades, porque nos encanta este lugar, porque nuestros hijos nacieron y asisten a colegios en esta ciudad”, relató.

La mujer señaló que muchas familias pasan por lo mismo, ya que la ciudad ofrece lujos y oportunidades, pero no resulta adecuada para quienes buscan estabilidad y vida familiar. (Foto referencial: Pixabay)

Sarahi también habló de lo difícil que es para muchas madres en situaciones similares: “Te quiero decir que no eres la única, en mi caso yo aporto muy poco dinero y mi esposo no puede solo. En un momento hablamos y nos preguntamos si realmente valía la pena lo que estamos haciendo, por esa razón hemos tomado la decisión de salir de Miami”, dijo.

Según su experiencia, Miami no es la mejor opción para quienes buscan estabilidad financiera. “Si te quieres comprar una casa, ahorrar o ayudar a tu familia, acá no es el lugar”, afirmó. Además, mostró el área de la piscina del edificio, donde solo había una persona.

“Todos están trabajando para mantener sus rentas y vivir en la ciudad de fiestas y lujos, aquí no hay vida familiar. Yo quiero una vida más tranquila, donde haya ahorros, tiempo de disfrute, porque ya no somos dos, somos cuatro, tenemos niños que nos necesitan presentes”, agregó.

La madre agradeció la experiencia de vivir en Miami, pero afirmó que no es una ciudad para criar hijos. (Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

A pesar de las dificultades, Sarahi se mostró agradecida: “Gracias a Brickell, a mi familia, a la gente latina que de verdad nos acogió mucho y no nos sentimos desamparados a la hora de emigrar. Miami es una ciudad de solteros, pero no para formar una familia”.

Finalmente, se mudaron a Greenville, Carolina del Sur, en busca de una vida más estable.

Por qué es tan caro vivir en Miami

Vivir en Miami es caro porque muchas personas quieren mudarse allí, ya sea por el clima o por ser de los pocos estados que no cobra a sus residentes el impuesto estatal sobre la renta. Esta alta demanda, especialmente después de la pandemia, causó que los precios de las casas y alquileres se disparen.

La ciudad tiene poco espacio para construir porque está limitada por el mar y los pantanos. Esto, sumado al interés de inversores, crea una escasez de viviendas que eleva mucho los precios.

Además de la vivienda, todo lo demás es costoso. Los seguros, el transporte y la vida social son caros.

Aunque Miami es una ciudad atractiva, su popularidad y limitaciones geográficas la hacen muy difícil de pagar para mucha gente.

