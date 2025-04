Aunque progresar en un país tan competitivo como Estados Unidos puede ser difícil, muchas mujeres latinas han demostrado que, con esfuerzo y determinación, el éxito sí es posible. Maylen, una cubana que vive en Miami, es un ejemplo de ello. Sin tener experiencia previa ni conocimientos en el rubro, decidió comenzar su propio negocio de limpieza de casas. Hoy, no solo trabaja por su cuenta, sino que también comparte sus consejos y vivencias a través de su cuenta de TikTok.

Maylen cuenta que su principal motivación fue ganar libertad y poder pasar más tiempo con su hija. Antes, trabajaba en dos empleos y sentía que su vida personal estaba completamente descuidada. “No tenía tiempo para mi hija, y pensaba: ‘Tengo que encontrar la manera de generar dinero de forma que yo pueda crear mi propio horario’”, recordó en uno de sus videos.

La idea de limpiar casas surgió después de ver videos en TikTok. El aplicativo comenzó a mostrarle contenidos de mujeres que hacían ese trabajo y lograban buenos ingresos. Esto le dio el impulso que necesitaba. “Si ellas pueden, yo también puedo”, pensó, a pesar de no saber nada sobre productos o técnicas de limpieza.

Decidida, se puso a investigar. Aprendió qué productos eran seguros y cuáles no debían mezclarse, estudió las necesidades del mercado en Miami y se preparó para ofrecer un servicio profesional. “Quería estar segura de ofrecer un servicio profesional y seguro”, explicó.

Al principio, no todo fue sencillo. Su primer cliente lo consiguió a través de la app Nextor, pero la experiencia no fue del todo buena. Aun así, no se desanimó. “No fue lo mejor, pero como dijo un poeta, ‘caminante no hay camino, se hace camino al andar’”, recordó entre risas. Con el tiempo, fue mejorando sus métodos y creando una clientela más estable.

Su crecimiento en redes sociales también jugó un papel importante. Gracias a TikTok, logró llegar a más personas y hoy, además de limpiar casas, ofrece recomendaciones sobre productos de limpieza y cómo promocionar servicios de forma efectiva. Su objetivo es inspirar y orientar a quienes están empezando en este camino.

Maylen también compartió algunos consejos útiles para otras personas que quieran emprender en este rubro. Recomendó estudiar bien el mercado local, usar plataformas como Nextor para conseguir clientes y, sobre todo, tener ganas de aprender. Asegura que no se necesita experiencia previa, pero sí mucha dedicación y voluntad para mejorar cada día.

¿Cuánto se gana limpiando casas en Miami?

El salario promedio de una persona que limpia casas en Miami, Florida, se sitúa alrededor de los $25,350 al año, lo que equivale a unos $12.19 por hora; sin embargo, este monto puede variar dependiendo de la experiencia del trabajador. Los puestos de nivel inicial suelen tener un ingreso anual cercano a los $23,380, mientras que los profesionales con más experiencia pueden alcanzar hasta $31,200 al año.

Es importante tener en cuenta que las tarifas por hora también pueden fluctuar considerablemente. Se reportan rangos que van desde los $13 hasta los $18 por hora en el área de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach. Algunos factores que influyen en la tarifa incluyen la ubicación específica dentro del área metropolitana, el tipo de limpieza requerida (estándar o profunda), el tamaño de la casa y si se ofrecen servicios adicionales como limpieza de ventanas o interiores de armarios.

Además, existen reportes de salarios significativamente más altos en zonas exclusivas como Palm Beach, donde se han ofrecido hasta $150,000 anuales por servicios de limpieza doméstica debido a la alta demanda y la llegada de familias con gran poder adquisitivo.