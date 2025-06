Jesús es un joven de origen mexicano que, a pesar de ser estudiante indocumentado, logró lo que para muchos parecía imposible: graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Con orgullo y emoción, compartió su historia en un video que ya suma miles de reproducciones en TikTok. “Mi nombre es Jesús, soy estudiante indocumentado en la Universidad de Harvard y estoy a punto de graduarme en la Facultad de derecho”, declaró.

Desde pequeño, Jesús luchó junto a su madre para salir adelante. Llegaron a Estados Unidos hace casi veinte años y, para poder vivir y estudiar, trabajó desde muy joven. Vendía dulces cuando era niño y más adelante descargó contenedores en bodegas. Hoy, todo ese sacrificio está dando frutos.

El joven, quien aún no resuelve su situación migratoria, compartió en sus redes sociales que hace poco recibió su título de abogado en Harvard. Reconoció el enorme esfuerzo de su madre, a quien le dedicó palabras llenas de gratitud.

Llegó a Estados Unidos hace casi dos décadas y para vivir y estudiar trabajó vendiendo dulces y descargando contenedores en bodegas. (Foto: @lawtinodreamer / Instagram)

Su historia de sacrificio y perseverancia se da a conocer en un momento en que el presidente Donald Trump anunció restricciones para estudiantes extranjeros. Jesús aprovechó para enviar un emotivo mensaje a los padres inmigrantes.

“Si algo puede levantar a un hijo, es saber que cuenta con el apoyo incondicional de sus padres”, señaló. “El amor de un padre no se mide, sino que se siente en cada acto de sacrificio y en cada esfuerzo. Y si como niños no reconocemos su sacrificio… como adultos lo haremos. Todo lo que ustedes están haciendo vale la pena”.

También recordó lo difícil que fue para él crecer con tantas limitaciones. “En un mundo donde todos me estaban haciendo sentir limitado, donde todos me estaban cerrando puertas y me estaban haciendo sentir que mis metas no valían la pena, yo siempre conté con el apoyo incondicional de mi madre”, explicó. “Ella siempre me inculcó que todos mis logros serían el producto de mi trabajo y ahora sus enseñanzas son la fortaleza que me inspira para continuar peleando por un futuro mejor”.

Jesús recibió su título de abogado en la Universidad de Harvard. (Foto: @lawtinodreamer / Instagram)

Jesús envió un mensaje especial para su madre y para todas las familias inmigrantes: “Cada noche sin dormir, cada día de trabajo, cada lágrima y cada humillación no fueron en vano”. Y lo repite con fuerza: “Todo lo que ustedes hacen vale la pena”. Desde su experiencia, asegura: “El sueño americano existe y sus hijos los necesitan ahora más que nunca. Echémosle ganas”.

Su mensaje llega en un momento difícil. El 22 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció que Harvard ya no podrá matricular a nuevos estudiantes extranjeros, y los que ya están deberán transferirse o perder su estatus legal. La noticia sorprendió a muchos y generó reacciones en el mundo académico.

El joven aseguró que, a pesar de los obstáculos, los sueños se pueden conseguir con sacrificios y trabajo duro. (Foto: @lawtinodreamer / Instagram)

La universidad presentó una demanda para frenar la medida. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Harvard podrá recuperar su capacidad de inscribir estudiantes internacionales solo si entrega cinco años de registros sobre la conducta de estos alumnos.

A pesar del conflicto, el presidente de Harvard, Alan Garber, envió un mensaje de apoyo: “Para los estudiantes y académicos internacionales afectados por la acción de ayer, saben que son miembros vitales de nuestra comunidad. Ustedes son nuestros compañeros de clase y amigos, nuestros colegas y mentores”.

Lo que debes saber sobre el conflicto entre Trump y la Universidad de Harvard

La tensión entre la administración de Donald Trump y la Universidad de Harvard aumentó en mayo de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional revocó la certificación que permitía a la universidad inscribir a estudiantes internacionales. Esta medida, que afectó a más de 7,000 estudiantes extranjeros, fue justificada por el gobierno alegando que Harvard no cumplía con ciertos requisitos de seguridad y transparencia, incluyendo acusaciones de fomentar un ambiente hostil hacia estudiantes judíos y de tener vínculos con organizaciones proterroristas.

En respuesta, Harvard presentó una demanda federal argumentando que la acción del gobierno era una represalia por la negativa de la universidad a cumplir con demandas que consideraba inconstitucionales, como auditar las opiniones políticas de su comunidad académica y desmantelar organizaciones estudiantiles pro-Palestina. El 23 de mayo, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que bloqueó la revocación de la certificación, permitiendo que los estudiantes internacionales continuaran sus estudios mientras se resuelve el caso.

Este enfrentamiento forma parte de una campaña de la administración Trump contra instituciones académicas que, según el gobierno, promueven ideologías contrarias a los intereses nacionales. Además de la revocación de visas, el gobierno congeló más de $2 mil millones en fondos federales destinados a Harvard y amenazó con revocar su estatus de exención fiscal.

