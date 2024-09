La violencia doméstica es un problema global que afecta a millones de personas cada año. A pesar de los esfuerzos por visibilizar esta problemática, muchas víctimas aún guardan silencio, atormentadas por el miedo y la vergüenza; sin embargo, gracias a las redes sociales, cada vez más mujeres están encontrando el valor para compartir sus historias. Este es el caso de Brittney (@itsbrittney_), una usuaria de TikTok que ha conmovido a miles al narrar su desgarradora experiencia con un ex novio violento.

En una serie de videos publicados en su cuenta, la joven detalla cómo su relación se convirtió rápidamente en una pesadilla. Solo tres meses después de empezar a hablar por videollamadas y tener una gran química, el hombre le pidió que se mudara a Texas con él, algo que Brittney aceptó.

Antes de mudarse, ella verificó los antecedentes del sujeto usando una aplicación que tenía disponible al ser agente de bienes raíces.

“Su historial está limpio. Todo está perfecto”, recordó. “No hay cargos. Parece ser un gran tipo en el papel”.

Apenas cinco días después de mudarse, la joven recibió un mensaje de su madre con una captura de pantalla de una foto policial. La imagen mostraba una denuncia por acoso en contra de su novio.

“Cuando le pregunté al respecto, básicamente lo atribuyó a un malentendido”, explicó; no obstante, las cosas empezaron a cambiar conforme pasaba el tiempo.

La joven señaló que su historia "debe ser contada y debe salir a la luz" para evitar que otras mujeres pasen por una situación similar. (Foto: itsbrittney_)

“Estaba empezando a volverse un poco controlador, diciendo cosas como que no podía usar ciertos bikinis, que no podía beber cuando quería, que no podía ver The Bachelor ni ningún programa de televisión que me encanta ver”, añadió Brittney.

Algunas semanas después, la pareja se fue de viaje en compañía de amigos y familiares del sujeto, pero tuvieron una fuerte discusión luego de que él escuchara a la joven hablar por teléfono con un hombre.

“Me dice: ‘Si te dijera que cuelgues el teléfono, te mandaré una [lisura] para que cuelgues el teléfono’”, recordó. Las cosas escalaron rápidamente y el sujeto tomó a su novia bruscamente y la empujó hacia la puerta. Aunque ella intentó pedir ayuda, él le quitó su celular y lo apagó.

Al darse cuenta de lo que había hecho, dijo: “Lo siento mucho, no puedo vivir conmigo mismo por haberte puesto las manos encima”.

A pesar del incidente, prefirieron olvidar lo sucedido y divertirse durante lo que restaba del viaje; sin embargo, la situación empeoraría al día siguiente.

Mientras ella se duchaba, el hombre ingresó al baño con su teléfono en la mano y le recriminó por un supuesto mensaje que ella había enviado un año atrás.

“Entra a la ducha y me muestra un mensaje de texto que le envié a alguien en Snapchat probablemente hace un año”, señaló Brittney, destacando que había borrado la aplicación y que el sujeto la volvió a instalar sin su consentimiento.

La situación se agravó cuando él, bastante alterado, le gritó: “¿Qué diablos es esto? Eres una mala mujer”.

El sujeto con el que se mudó la celaba constantemente. Además, perdía los papeles fácilmente y llegó a agredirla en más de una ocasión. (Foto referencial: Freepik)

Al escapar de la habitación, la joven pidió ayuda a los familiares del hombre y se dio cuenta de que su comportamiento no era nuevo. Todos sus conocidos sabían que el sujeto se comportaba así con sus parejas.

Afortunadamente, Brittney pudo escapar y regresar a su ciudad natal. Aunque aún recuerda con dolor aquellos momentos de sufrimiento, ha podido reconstruir su vida y consiguió un nuevo empleo. Por otra parte, asegura que su expareja se quedó con la mayoría de sus pertenencias.

En la sección de comentarios, la mayoría elogió a la joven por tener la valentía de compartir su historia.

“Salió con mi mejor amiga durante años”, escribió una mujer que asegura conocer personalmente al agresor. “Estoy muy orgullosa de ti por usar tu voz”.

“No vuelvas nunca más. Esto solo empeorará”, escribió un usuario. “¡Me alegro de que estés bien!”.

“Estoy con la boca abierta”, agregó un tercero. “Estoy tan feliz de que estés viva y en casa”.

¿Qué hacer ante un caso de agresión a la mujer?

Si tú o alguien que conoces está sufriendo violencia, es crucial actuar de inmediato. Aquí te presentamos algunos pasos a seguir: