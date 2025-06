Camila Garay es una joven que dejó su natal Colombia para empezar de cero en Estados Unidos. Como muchos migrantes, llegó con la esperanza de encontrar un empleo que le permitiera vivir mejor y tener más libertad para manejar su tiempo. Lo que no imaginaba era que una tarea sencilla terminaría abriéndole la puerta a un nuevo camino para generar ingresos extra.

Su primer trabajo fue paseando perros, algo que consiguió gracias a una aplicación llamada Care Giver. Uno de sus clientes quedó tan conforme con su responsabilidad que le ofreció más confianza. “Me entregó las llaves de su casa”, contó Camila en un video que compartió en TikTok.

Un día, ese mismo cliente le preguntó si conocía a alguien que hiciera limpieza en casas. “Como buena colombiana y buena latina le dije: ‘Yo soy esa persona’”, recordó. Así fue como comenzó a trabajar una vez por semana limpiando su hogar. “Hay muchas oportunidades”, destacó.

La joven, originaria de Colombia, comenzó su vida laboral cuidando perros, ganándose la confianza del cliente que la contrató. (Foto referencial: Freepik)

Camila explicó que la casa tiene una habitación, un estudio, un baño, sala, cocina y comedor. La limpieza incluye cambiar las sábanas, ordenar todo, limpiar la cocina y también cambiar las fundas del sofá por el perrito. Según dijo, como allí vive solo una persona, no se trata de un trabajo pesado.

Por cada jornada de dos horas, recibe un pago de 120 dólares. “Este trabajo me ha permitido generar un ingreso extra y aprovechar mi tiempo”, afirmó. Además, valoró que en Estados Unidos este tipo de tareas son muy bien vistas.

La joven también resaltó otras ventajas: no se necesita saber inglés, no hay requisitos complicados y ofrece horarios flexibles. Por eso, recomendó la limpieza como una buena opción “si estás en Estados Unidos y no sabes por dónde empezar para trabajar por tu cuenta”.

Fue así como consiguió empleo limpiando la casa del cliente. (Foto referencial: Freepik)

Camila cerró su video con un mensaje dirigido a quienes aún no encuentran empleo: “Recuerda que hay muchas oportunidades, solo hay que buscarlas”.

Cuánto gana una persona que limpia casas en EE. UU.

En Estados Unidos, el salario de una persona que limpia casas puede variar considerablemente dependiendo de la ubicación, la experiencia y si trabaja de forma independiente o para una empresa. Según el sitio web Mi Próximo Paso, el salario promedio a nivel nacional para los trabajadores de limpieza de casas privadas es de alrededor de $16.66 por hora, lo que se traduce en un promedio anual de aproximadamente $34,660.

Es importante destacar que estos son promedios. El 10% de los trabajadores en este sector puede ganar $12.88 por hora o menos, mientras que el 10% que más gana puede percibir $22.88 por hora o más. Las tarifas pueden ser más altas en ciudades con un costo de vida elevado, como algunas áreas de California, donde el salario promedio por hora puede superar los $19 o $20.

Además, los trabajadores independientes o aquellos que limpian casas de alto valor o vacacionales pueden cobrar tarifas por hora considerablemente mayores, en algunos casos llegando a los $45 o incluso $70 por hora por trabajos específicos; sin embargo, esto a menudo implica gestionar sus propios clientes, suministros y transporte.

