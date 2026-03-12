Una niña que había sido secuestrada en el sur de California hace casi seis años fue finalmente localizada sana y salva al otro lado del país, según informaron las autoridades. La menor, que ahora tiene 11 años, fue encontrada viviendo con una identidad falsa en el estado de Carolina del Norte. El hallazgo ocurrió el martes en el condado de Washington, en Carolina del Norte, de acuerdo con la oficina del sheriff local. Las autoridades lograron ubicarla después de recibir una pista que indicaba que la menor estaba matriculada en el distrito escolar del condado usando otro nombre.

Tras recibir esa información, investigadores de varias agencias comenzaron a trabajar de forma coordinada entre Carolina del Norte y California. Gracias a esa colaboración, los agentes pudieron localizar a la niña y ponerla bajo custodia de forma segura.

La menor tenía apenas 5 años cuando fue vista por última vez el 2 de junio de 2020 en Duarte, California, según datos del National Center for Missing and Exploited Children. En ese momento se reportó su desaparición a las autoridades, mientras también existía una investigación paralela relacionada con el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles.

Los investigadores señalaron que la madre tenía la custodia de la niña y dejó de comunicarse con los trabajadores sociales del caso, lo que llevó a los agentes a sospechar que podía estar involucrada en la desaparición.

La menor, que ahora tiene 11 años, fue localizada tras una denuncia que indicaba que estaba matriculada en una escuela con un nombre falso. (Foto: Washington County NC Sheriffs Office / Facebook)

“Estos son casos muy poco comunes en los que se obtiene un resultado tan positivo después de tanto tiempo, pero nos recuerda que con trabajo duro, dedicación y cooperación es posible lograr desenlaces favorables como este”, señaló la Oficina del Sheriff del condado de Washington.

La recuperación de la menor se produce apenas tres meses después de que el National Center for Missing and Exploited Children difundiera una imagen actualizada que mostraba cómo podría verse con el paso del tiempo.

John Bischoff, responsable de la División de Niños Desaparecidos de la organización, destacó la importancia del hallazgo.

El caso había sido seguido durante años por el National Center for Missing and Exploited Children. (Foto: Washington County NC Sheriffs Office / Facebook)

“Después de seis años, la recuperación de la menor es un momento increíble para todos los que han trabajado para traerla de vuelta a casa”, afirmó. “Su recuperación refleja la perseverancia y la estrecha coordinación entre las fuerzas del orden y NCMEC, así como nuestro compromiso compartido de no rendirnos nunca cuando un niño desaparece”.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que no se han realizado arrestos relacionados con la desaparición de la niña.

Qué hacer si un niño se pierde

Si un niño se pierde en Estados Unidos, lo primero es llamar de inmediato al 911 o contactar a la policía local. Las autoridades recomiendan no esperar 24 horas para reportar la desaparición, ya que los agentes pueden iniciar rápidamente una búsqueda y recopilar información importante como la última ubicación del menor, su ropa o con quién fue visto por última vez.

Otra acción clave es contactar al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que ayuda a coordinar búsquedas y difundir información del menor desaparecido. Este organismo puede emitir alertas, distribuir fotos actualizadas y trabajar con agencias policiales de todo el país para acelerar la localización del niño.

También es importante reunir información reciente del menor, como fotografías actuales, descripción física, ropa que llevaba puesta y cualquier detalle sobre posibles lugares a los que podría haber ido. Compartir estos datos con la policía y con organizaciones especializadas ayuda a ampliar la búsqueda y aumentar las probabilidades de encontrar al niño rápidamente.

