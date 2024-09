Una joven de EE. UU. encontró un vestido de novia por tan solo 25 dólares en una tienda de segunda mano y logró convertirlo en una pieza única. Adrian Bradley, de 26 años, quien se casó con Ryan Jennings en junio de 2024, descubrió el traje vintage en mal estado, arrugado y manchado, pero vio potencial en él y no dudó en hacer todo lo posible para transformarlo en un hermoso atuendo que usó el día de su matrimonio.

Con la ayuda de una costurera, Adrian puso manos a la obra para cumplir su objetivo. En un video de TikTok, documentó todo el proceso y sorprendió a sus seguidores al hacer que el vestido pasara de ser un modelo de los años 90 con hombros descubiertos a un elegante diseño ajustado con un broche moderno de perla.

En conversación con el medio Daily Mail, la joven explicó que siempre había soñado con un vestido de novia que tuviera un toque vintage y único, pero su presupuesto era limitado. Aunque le gustaban varios vestidos de diseñador, ella y su prometido estaban cubriendo los gastos de la boda, por lo que no podían gastar más de 10 mil dólares en un vestido.

Fue durante una visita a su familia en Dallas, Texas, cuando Adrian decidió ir de compras a una tienda de segunda mano con su cuñada. A pesar de que ya había elegido un vestido en otra tienda, algo le dijo que esperara, y esa intuición la llevó a encontrar el vestido de seda enrollado en una bolsa de plástico en el mencionado local.

A pesar del mal estado del vestido, la estadounidense no dudó en probárselo. Aunque no había probadores, se lo puso en la parte trasera de la tienda y sintió que no quería quitárselo; sin embargo, su madre no sintió lo mismo que ella cuando lo vio por FaceTime, ya que el traje tenía manchas amarillas y el diseño floral estaba deshilachado.

Aun así, Adrian estaba decidida a darle una segunda vida al vestido.

Invirtió más de 3 mil dólares para convertirlo en el vestido de sus sueños

Después de llevar la pieza a una tintorería, las manchas más grandes desaparecieron, pero las marcas en las axilas permanecieron. Para solucionarlo, la joven trabajó con una costurera para cubrir el corpiño con una nueva tela que disimulara los daños. Además, compró un velo teñido a mano en Etsy y agregó mangas desmontables al vestido.

En total, gastó 3330 dólares, cifra inferior a su presupuesto de 4 mil.

Adrian cree que el vestido fue usado por al menos dos novias antes que ella, y ahora está considerando donarlo nuevamente para que otra persona pueda encontrarlo y repetir el proceso.

Después de compartir su experiencia en TikTok, muchas personas elogiaron el resultado final, describiéndolo como “hermoso, clásico y atemporal”. Algunos incluso compararon la pieza con el de Aurora, la princesa de “La Bella Durmiente”.

Cómo elegir el vestido de novia perfecto: