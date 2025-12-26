En la mayor parte del mundo, el comienzo de un nuevo año es el 1 de enero; sin embargo, esta fecha varía cuando se trata del Año Nuevo Chino, ya que su inicio no es fijo, pues cambia cada año. ¿A qué se debe? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

Vale mencionar que el Año Nuevo Chino 2026 se regirá por el Caballo de Fuego, un signo asociado con libertad, fuerza, movimiento y determinación.

Estatuas de caballos que simbolizan la llegada del Año del Caballo, se exhiben en un centro comercial antes del Año Nuevo Lunar chino en Kuala Lumpur el 20 de enero de 2014 (Foto: Mohd Rasfan / AFP)

¿CUÁL ES LA RAZÓN PARA QUE LA FECHA DE INICIO DEL AÑO NUEVO CHINO CAMBIE CADA AÑO?

El Año Nuevo Chino, también llamado “La fiesta de la primavera”, se conmemora desde hace más de 4,000 años. El inicio de esta festividad no tiene una fecha fija, sino que se cuenta en el día de la luna nueva más próximo al día equidistante entre el Solsticio de Invierno (entre el 21 y el 23 de diciembre) y el Equinoccio de Primavera (entre el 20 y el 21 de marzo) del hemisferio Norte.

Ese día equidistante entre esas dos fechas cae entre el 3 y el 5 de febrero en una fecha que está aproximadamente 45 días después de la del solsticio de invierno y 45 días antes de la del equinoccio de primavera.

“En el calendario de las 24 estaciones solares del año, ese día equidistante se llama Comienzo de la Primavera. El año nuevo chino está fijado en primer lugar en un día de luna nueva (calendario lunar), pero las 24 estaciones solares están fijadas sobre la base de la posición del sol en el zodiaco (calendario solar); por tanto, con frecuencia ambos días no caen en la misma fecha. Y el día equidistante es el de año nuevo solo si ese día es el día de la luna nueva; de lo contrario, se tomará como día de año nuevo el día de la luna nueva más próximo a la fecha señalada, lo cual puede ser entre el 21 de enero y el 18 de febrero”, se lee en Wikipedia.

El primer día del Año Nuevo Chino, la gente va a los templos para cumplir con la tradición hóng bāo en mandarín, que consiste en llevar un sobre rojo con dinero para entregarlo a niños y parientes más jóvenes como deseo de buena suerte. Esta celebración concluye con el Festival de las Linternas, que se realiza en la noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. La presentación más importante es el Baile del Dragón.

Esta fotografía, tomada el 28 de enero de 2014, muestra a un trabajador dando los últimos toques a un caballo de dibujos animados en una feria de un templo en Pekín para el Año Nuevo Lunar, que marca el Año del Caballo (Foto: AFP) / STR

HORÓSCOPO CHINO SEGÚN TU AÑO DE NACIMIENTO

Horóscopo chino RATA: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Horóscopo chino BUFALO: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Horóscopo chino TIGRE: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Horóscopo chino CONEJO: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023. Horóscopo chino DRAGÓN: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Horóscopo chino SERPIENTE: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Horóscopo chino CABALLO: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Horóscopo chino CABRA: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Horóscopo chino MONO: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Horóscopo chino GALLO: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Horóscopo chino PERRO: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Horóscopo chino CHANCHO: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.