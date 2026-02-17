El Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar, no se celebra el 1 de enero porque no se rige por el calendario gregoriano, que es el sistema utilizado en la mayoría de los países occidentales. En su lugar, esta festividad se basa en el calendario lunisolar chino, un sistema tradicional que combina los ciclos de la Luna y del Sol y que se utiliza desde hace miles de años para marcar el paso del tiempo y las celebraciones culturales.

A diferencia del calendario occidental, que establece una fecha fija para el inicio del año, el calendario chino determina el comienzo del nuevo ciclo a partir de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Por esta razón, la fecha del Año Nuevo Chino cambia cada año y puede celebrarse entre finales de enero y mediados de febrero, tal como detalla Britannica en su explicación sobre el Festival de la Primavera.

El calendario lunisolar chino fue desarrollado en la antigüedad con un fuerte vínculo con la agricultura y los cambios estacionales. Los meses comienzan con cada luna nueva y, para mantener la coherencia con el año solar, se incorporan ajustes periódicos. Este sistema permitió durante siglos organizar las cosechas y las festividades, lo que explica por qué el Año Nuevo Chino no coincide con el 1 de enero del calendario gregoriano.

Esta festividad sigue el calendario lunisolar chino, que toma en cuenta los ciclos de la Luna y del Sol. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Además de ser una diferencia técnica en la medición del tiempo, el Año Nuevo Chino tiene un profundo significado cultural. Tradicionalmente marca el inicio de la primavera y simboliza renovación, equilibrio y nuevos comienzos, conceptos centrales en la cosmovisión china. Por ello, la fecha está ligada a los ciclos naturales y no a una data fija establecida por un calendario moderno.

Aunque China adoptó oficialmente el calendario gregoriano en 1912 para asuntos civiles y administrativos, el calendario tradicional se mantuvo vigente para las celebraciones culturales. De esta manera, el 1 de enero pasó a ser el inicio del año oficial, mientras que el Año Nuevo Chino conservó su fecha variable como una festividad cultural y tradicional.

Rituales para atraer la fortuna durante el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino 2026 comienza el 17 de febrero y estará regido por el Caballo de Fuego. Es un año de energía vibrante, velocidad y cambios, así que los rituales deben enfocarse en “limpiar el camino” para que esa energía fluya sin obstáculos.

Para recibir al Caballo de Fuego este 17 de febrero, la clave es la renovación energética. Empieza con una limpieza profunda de tu hogar antes de la fecha para eliminar estancamientos, pero recuerda la regla de oro: el día de Año Nuevo no se barre ni se lava el cabello, pues se cree que podrías “ahuyentar” la fortuna recién llegada.

La abundancia visual es clave, por lo que debes decorar con naranjas o mandarinas (símbolo de oro) y vestir alguna prenda roja para atraer la vitalidad. El uso del Sobre Rojo (Hongbao) con dinero bajo la almohada o en la cartera sigue siendo el ritual más potente para asegurar que el flujo financiero sea constante y positivo durante todo el ciclo.

Para recibir al Caballo de Fuego este 17 de febrero, la clave es la renovación energética. (Foto: EFE/ Guillermo Benavides)

Finalmente, aprovecha la energía dinámica del Caballo abriendo puertas y ventanas a medianoche para que la prosperidad entre “a galope”. Complementa esto con un frasco de arroz y monedas en la cocina para simbolizar el sustento inagotable.

Mantener una actitud alegre y evitar conflictos durante las primeras 24 horas será el sello que garantice un 2026 armonioso.

