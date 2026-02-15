El Año Nuevo Chino, también conocido como Año Nuevo Lunar, comienza con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno de diciembre. Por eso su fecha cambia cada año y suele caer entre finales de enero y febrero. En 2026, el inicio del año lunar está marcado para el 17 de febrero, cuando comenzará el Año del Caballo de Fuego. Sobre esta celebración existen muchas creencias y supersticiones, especialmente sobre lo que conviene o no hacer en el primer día.

Según estas tradiciones, ciertas acciones podrían “atraer la mala suerte”, con actos que van desde usar determinados colores hasta comer algunos alimentos. Incluso algo tan cotidiano como un tazón de avena en el desayuno es considerado de mal augurio.

El Año Nuevo Lunar da paso a un Festival de Primavera de 15 días, que va desde la luna nueva hasta la luna llena. Aunque es un período festivo, también está cargado de tabúes relacionados con la fortuna y el destino, lo que lleva a muchas personas a extremar cuidados durante los primeros días.

Esta celebración inaugura el tradicional Festival de Primavera, que se extiende durante 15 días y está lleno de creencias sobre la buena y la mala suerte. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El Año del Caballo de Fuego es visto como un ciclo especialmente poderoso. Por eso, quienes son supersticiosos buscan comenzar esta etapa de la forma más “afortunada” posible, siguiendo rituales y evitando acciones que, según la tradición, podrían traer problemas.

El signo del zodiaco chino depende del año de nacimiento, por lo que quienes nazcan desde el 17 de febrero de 2026 hasta el próximo Año Nuevo Lunar en 2027 serán Caballo de Fuego. Existen otros signos, como conejo, cerdo o perro, según recuerda el diario Express.

Cada año lunar también está asociado a uno de los cinco elementos: fuego, tierra, metal, madera o agua. En este caso, al tratarse del elemento fuego, el color rojo es considerado especialmente auspicioso y se asocia con la buena suerte y la prosperidad.

Según tradiciones populares, hay acciones cotidianas que conviene evitar el primer día. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las cosas que no debes hacer el primer día del Caballo de Fuego para evitar la mala suerte

Para evitar la mala fortuna, el sitio especializado en viajes China Highlights enumera seis cosas que se deben evitar el primer día del Año Nuevo Chino.

Entre ellas están barrer o sacar la basura, ya que “el acto de barrer en este día está asociado a barrer la riqueza”, mientras que desechar residuos “simboliza tirar la buena suerte o la buena fortuna de la casa”.

También se recomienda evitar palabras negativas: “evita decir palabras relacionadas con la muerte, la enfermedad, la pobreza, los fantasmas”, no desayunar avena por su vínculo con la pobreza, no lavar ni cortar el cabello porque “no se considera bueno ‘lavar la fortuna’”, no usar la lavadora en respeto al dios del agua y no vestir de negro ni blanco, colores asociados al luto, mientras que el rojo sigue siendo el tono de la buena suerte.

