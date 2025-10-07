Es uno de los destilados que cada vez está más presente en la coctelería mundial y un gran aliado a la hora de buscar opciones refrescantes y fáciles de preparar para disfrutar en casa. Si eres un amante del pisco o quieres probarlo dentro de la coctelería, hoy te traigo dos opciones que te permitirán pasar un gran momento en familia o con amigos.

La versatilidad de este licor con sabor peruano permite crear desde los clásicos como el pisco sour o chilcano hasta tragos modernos y sencillos de realizar hasta por el que no tiene experiencia, perfectos para reuniones, celebraciones o simplemente para refrescar la semana.

Aquí te comparto dos recetas sencillas y frescas que puedes preparar con pisco:

1. Gran Punch Cruz

Ingredientes:

2 oz Pisco Gran Cruz

2 oz zumo de toronja

1.5 oz zumo de piña

1 oz jarabe de goma

Un dash de limón

Agua con gas

Hielo

Preparación:

Enfría una copa globo con hielo. Añade el pisco, el zumo de toronja, el de piña y el jarabe de goma. Remueve suavemente. Completa con agua con gas, agrega un dash de limón y mueve una vez.

2. Victoria Collins

Ingredientes:

¾ oz Pisco Gran Cruz Italia

¼ oz zumo de limón

Pink soda

Hielo al gusto

Rodaja de limón para decorar

Preparación:

Llena un vaso con abundante hielo. Agrega el pisco y el zumo de limón. Completa con pink soda y mezcla suavemente. Decora con una rodaja de limón.

Este 2025, el pisco volvió a brillar internacionalmente en la reciente edición del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB), realizada en Jalisco (México), donde Gran Cruz Quebranta fue distinguido con la Gran Medalla de Oro y como “Producto Peruano Revelación”, convirtiéndose en el único destilado peruano en alcanzar ambos reconocimientos.