El 31 de octubre es una gran fecha para celebrar. Mientras algunos optan por Halloween y sus disfraces, otros son felices cantando a viva voz en el Día de la Canción Criolla. Si bien, cada una tiene estilos distintos y música totalmente diferente, lo que sí es cierto es que más de uno ya está pensando en qué comerá o con qué brindará ya sea en una fiesta, discoteca o reunión en casa. Si este año te toca ser el anfitrión y tus invitados son amantes del ron, aquí te dejo 5 cócteles que podrás preparar para sorprenderlos de principio a fin.

Para mezclar el misterio de Halloween y el ritmo alegre del Día de la Canción Criolla, Karen Álvarez Seijas, Regional Brand Ambassador de Flor de Caña; y Benjamín Mejía, Brand Ambassador de la marca, nos enseñan a preparar estas recetas que incorporan ingredientes peruanos y sabores irresistibles.

1. Hechizo Tropical

2 oz Ron Flor de Caña 12 años

1 oz jugo fresco de piña

¾ oz puré de calabaza especiada

½ oz Aguamiel

½ oz jugo de limón

2 dash bitters aromático

Hielo en cubos

Aromas de madera y vainilla del ron se funden con la dulzura tropical de la piña y las notas terrosas de calabaza y especias, evocando un Halloween tropical y sofisticado.

Preparación: Colocar todos los ingredientes en una coctelera, agregar hielo, batir enérgicamente. Servir en un vaso con buen Hielo. Y Decorar con un buen brote de Hierbabuena.

2. Al Son del Algarrobo

1½ oz Ron Flor de Caña 12 años

½ oz Licor de café Spresso Flor de Caña

½ oz Algarrobina

½ oz Jugo de limón

¼ oz Jarabe de chancaca o miel de caña (opcional: puedes usar jarabe simple)

1 clara de huevo (para textura y espuma)

Hielo

La algarrobina representa el sabor criollo ancestral; y el licor de café, la energía bohemia de las peñas.

Preparación: Enfriar una copa. Verter todos los ingredientes en una coctelera, adicional hielo, batir enérgicamente. Servir en nuestra copa helada, doble colando. Y decorar con granos de Café o polvo de canela.

3. Serenata Limeña

1½ oz Ron Flor de Caña 12 años

¾ oz Vermouth Avelino Rojo (Vermouth Peruano)

1/4 oz Reducción de chicha morada

2 dash bitters de naranja

1 gota de esencia de vainilla natural

Hielo

Nace de la unión entre el arte criollo y la coctelería moderna peruana. El Flor de Caña 12 años aporta la elegancia; el Vermouth Avelino, la herencia artesanal; y la chicha morada, la voz popular que canta a la vida y a la nostalgia.

Preparación: Verter todos los ingredientes en un vaso mezclador, agregar buena cantidad de hielo, refrescar constantemente. Servir en un copa helada y decorar con cereza

4. Daiquiri de Lúcuma

2 oz Flor de Caña 7

2 oz Pulpa de lúcuma

0.5 oz Zumo de limón

0.5 oz Jarabe de goma

Hielo

Decorar con cáscara de limón

Preparación: Colocar todos los ingredientes en una coctelera y batir bien. Servir colando en una copa previamente enfriada y decorar con cáscara de limón.

5. Cacao Flor Fashioned

2 oz Flor de Caña 12

1 oz Jarabe de cacao peruano

2 dash bitter de naranja

Hielo cubo

Acompañar con bite de cacao peruano al 70%

Preparación: Agregar todos los ingredientes en un vaso de whisky. Revolver con una cucharilla, coloca un hielo cubo y agregar encima el bite de cacao peruano.

