Si hay un lugar en el mundo donde la papa es un superalimento que se cosecha desde hace más de 8,000 años adaptándose a climas extremos y nutriendo generaciones, ese es el Perú. Con más de 4,000 variedades registradas, las alternativas culinarias son diversas; sin embargo, no todos se animan a sacarle el jugo a su sabor por no tener ideas sencillas para preparar en casa. Hoy te traigo 4 4 snacks irresistibles con este tubérculo que podrás realizar en tu freidora de aire o air fryer y así no solo saborear de principio a fin, sino tambiéncelebrar el Día Internacional de la Papa este 30 de mayo.

Ya sea que busques chips crujientes, bastones dorados tipo french fries o gajos rústicos llenos de sabor, hay una papa perfecta para cada receta. Solo necesitas los ingredientes adecuados, un poco de creatividad y tu electrodoméstico para disfrutar de estas joyas andinas en versiones más saludables, fáciles y llenas de historia. Aquí el paso a paso gracias a Xiaomi.

Papas amarillas:

Perfectas para chips o rodajas finas. Su textura cremosa y su sabor intenso resaltan con solo un toque de sal.

Pela y corta las papas en rodajas muy finas. Remójalas en agua fría por 30 minutos para eliminar el almidón. Seca bien y mezcla con sal marina. Colócalas en una sola capa dentro de la canasta de la Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L. Cocina a 160°C por 10 minutos, removiendo a los 5 minutos.

Tip: Agrega romero seco o paprika para darles un toque gourmet.

Papas huayros:

Ideales para bastones tipo french fries. Tienen buen equilibrio entre firmeza y sabor, y no se deshacen fácilmente al cocinar.

Corta las papas en bastones medianos. Remójalas en agua fría 30 minutos, luego seca completamente. Rocía sal y un toque de ajo en polvo o pimienta. Cocina a 180°C por 20-25 minutos, agitando la canasta a la mitad del tiempo.

Tip: Quedan espectaculares con una salsa tártara casera o mayonesa de ají amarillo.

Papas canchán:

Muy versátiles. Funcionan bien tanto en cubos como en gajos, ideales para acompañar hamburguesas o servir como piqueo.

Corta las papas en gajos gruesos, con cáscara. Mezcla con aceite, sal, orégano, tomillo y un poco de cúrcuma. Cocina en la air fryer a 190°C por 18 minutos, moviendo una vez.

Tip: Puedes acompañarlas con hamburguesas o como entrada con queso crema y cebollita china picada.

Papas negras o nativas moradas:

Geniales para sorprender con chips de colores naturales. Aportan un toque visual único y un sabor ligeramente dulce.

Lava bien y corta en rodajas delgadas. Rocía con aceite de oliva y sal rosada o sal con hierbas. Cocina en la air fryer a 160°C por 8-10 minutos.

Tip: Disfrútalas como snack saludable o como topping crocante para ensaladas o bowls.

Si tenemos más de 4,000 tipos de papa, hay que cocinarlas de la mejor manera: saludable, deliciosa y con orgullo peruano. (Foto: Xiaomi)

La marca recomienda la Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L que no solo facilita la cocción sin aceite, sino que se controla desde tu smartphone con la app Mi Home, que incluye recetas predeterminadas y un diseño elegante que queda bien en cualquier cocina.