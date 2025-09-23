Transformar harina y huevos en una experiencia gastronómica completa sí es posible siguiendo las indicaciones adecuadas. Hoy te traigo 10 secretos que marcarán la diferencia a la hora de preparar pasta artesanal en casa. Y es que existe una gran diferencia de sabor cuando preparamos fideos empaquetados en comparación con los que realizamos uno por uno sobre la mesa del hogar. Si quieres sorprender a tu familia, pareja o amigos con una comida totalmente diferente, aquí te dejo las pautas a seguir para hacer pasta fresca en casa.

Lo primero que debes saber es que desde la elección de la harina hasta el corte de los fideos, cada detalle influye en la textura y el sabor final. Así que presta atención a estos consejos a cargo del chef Miguel Hernández de Osteria Convivium.

Los secretos para una pasta artesanal perfecta hecha en casa

La fórmula base de la masa. “La proporción ideal es 100 gramos de harina por 1 huevo. De ahí se pueden hacer ajustes según el tipo de pasta y la humedad del ambiente”, explica el chef. El tipo de harina importa. Mezcla la harina sin preparar con un poco de sémola de trigo duro para aportar elasticidad. El amasado es paciencia. “Hay que trabajar la masa al menos 10 minutos, hasta que esté lisa y elástica. No se trata de fuerza, sino de constancia”, señala Hernández. Reposar para ganar textura. Dejar la masa cubierta con film o paño húmedo al menos 30 minutos. Así se relajan los almidones y es más fácil estirar. Estirar con máquina o rodillo. La máquina da uniformidad, pero a mano se logra un grosor único. “No hay que temerle al rodillo: una lasaña hecha a mano tiene otro carácter”, apunta. Controlar el grosor. Para fideos como tagliatelle o fettuccine, lo ideal es un grosor medio. Para rellenos (ravioli, tortellini), la lámina debe ser más fina para no opacar al relleno. Cortar y formar bien. Con máquina se pueden hacer espaguetis y fettuccine; a mano se pueden hacer, desde pappardelle hasta maltagliati. “La creatividad también está en el cuchillo”, recuerda el chef. Los pappardelle se cortan como cintas gruesas y los maltagliati (en italiano quiere decir: mal cortados), se hacen cortando la masa con cortes irregulares. No olvidar la harina extra. Espolvorear ligeramente con sémola, esto evita que los fideos se peguen entre sí. Cocción al punto. La pasta fresca se cocina en menos tiempo que la seca: entre 2 y 4 minutos. Siempre en abundante agua con sal. Terminar en la sartén. “El verdadero sabor nace cuando la pasta se integra con la salsa en la sartén. Ese es el matrimonio perfecto”, concluye Hernández.

La pasta artesanal la puedes personalizar, tiene más sabor y mejor textura, pero ten en cuenta los tiempos de cocción. (Foto: Katerina Holmes / Pexels)

