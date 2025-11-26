El Día de Acción de Gracias 2025 (Thanksgiving Day) es una de las festividades más queridas y esperadas en Estados Unidos, una fecha perfecta para reunirnos con los que más queremos y reflexionar sobre todo lo que tenemos para agradecer. Ya sea que estés celebrando con tu familia o amigos, es el momento ideal para expresar tu gratitud y cariño este jueves 27 de noviembre. Y qué mejor manera de hacerlo que con unas frases que reflejen lo especial de esta ocasión. Quédate con la que más te guste y personalízala para compartirla con los que más quieres.

Si buscas la manera perfecta de felicitar a tus seres queridos en este Thanksgiving Day, aquí te dejo 60 frases llenas de gratitud y buenos deseos para compartir y celebrar. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Frases cortas para felicitar el Día de Acción de Gracias

Feliz Día de Acción de Gracias, que la gratitud y la felicidad llenen tu día.

Que este Día de Acción de Gracias te brinde momentos de paz y mucha alegría.

En este día especial, agradecemos por tu apoyo y te deseamos todo lo mejor.

¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día esté lleno de gratitud y momentos especiales.

En este Día de Acción de Gracias, les deseo paz, amor y muchas bendiciones.

Gracias por ser parte de nuestra vida. ¡Que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias!

Que la paz y la alegría te acompañen hoy y siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Hoy celebramos la gratitud, ¡que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias!

Que la abundancia y la felicidad te rodeen en este Día de Acción de Gracias.

¡Gracias por tu amistad! Que tengas un Día de Acción de Gracias lleno de amor.

Un brindis por la vida, la salud y la gratitud. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

¡Qué bendición contar con personas como tú! Feliz Día de Acción de Gracias.

Hoy es un día para agradecer, ¡gracias por estar siempre! Feliz Día de Acción de Gracias.

¡Gracias por tu amor y apoyo! Que tengas un Día de Acción de Gracias increíble.

Que la gratitud ilumine tu camino hoy y siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

En este Día de Acción de Gracias, te agradezco por ser parte de mi vida.

Gracias por todo lo que aportas a mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Hoy celebro la bendición de tenerte cerca. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Gracias por tu amistad incondicional, ¡que tengas un hermoso Día de Acción de Gracias!

¡Qué bueno es tener gente como tú! Feliz Día de Acción de Gracias.

¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que la gratitud llene tu corazón. (Foto: Composición Mag | Freepik)

Frases para felicitar el Día de Acción de Gracias a familiares

En este Día de Acción de Gracias, me siento agradecido/a por tenerlos en mi vida. ¡Les deseo un día lleno de amor y bendiciones!

Gracias por ser mi apoyo y mi familia. Que este Día de Acción de Gracias nos llene de gratitud y momentos inolvidables juntos.

Hoy celebro la bendición de tenerlos como familia. ¡Que este Día de Acción de Gracias sea tan especial como todos ustedes!

Mi corazón está lleno de gratitud por cada uno de ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, que lo disfrutemos con alegría y unión!

Que este Día de Acción de Gracias nos recuerde lo afortunados que somos de tenernos unos a otros. ¡Gracias por ser mi familia!

Estoy agradecido por cada uno de ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, mi querida familia!

Hoy celebro la bendición de tenerlos en mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Que este Día de Acción de Gracias esté lleno de risas, amor y momentos inolvidables con ustedes.

Gracias por el apoyo y el amor constante. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!

Estoy agradecido por el amor que siempre me brindan. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia querida!

¡Qué suerte tengo de ser parte de esta maravillosa familia! Feliz Día de Acción de Gracias.

Que este Día de Acción de Gracias nos recuerde lo afortunados que somos por estar juntos.

Hoy celebro el regalo de tenerlos como familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Gracias por ser mi roca, mi apoyo y mi alegría. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!

En este Día de Acción de Gracias, doy gracias por cada uno de ustedes, mi familia amada.

Que este día nos llene de momentos especiales y gratitud. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Gracias por estar siempre ahí para mí. ¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos mis seres queridos!

Mi corazón está lleno de gratitud por cada uno de ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!

No hay mayor regalo que compartir este día con todos ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

En este Día de Acción de Gracias, agradezco profundamente la familia que tengo. ¡Los quiero mucho!

Que la gratitud y el amor llenen nuestro hogar hoy y siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! (Foto: Composición Mag | Freepik)

Frases para felicitar el Día de Acción de Gracias a amigos

¡Feliz Día de Acción de Gracias, amigo! Gracias por estar siempre a mi lado.

Hoy celebro nuestra amistad y todo lo que compartimos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Agradezco mucho tenerte como amigo. ¡Que tengas un Día de Acción de Gracias maravilloso!

¡Gracias por tu amistad incondicional! Que este Día de Acción de Gracias te traiga mucha felicidad.

En este Día de Acción de Gracias, doy gracias por tu amistad. ¡Te deseo un día lleno de bendiciones!

Que este Día de Acción de Gracias sea tan especial como nuestra amistad. ¡Feliz día, amigo!

¡Qué afortunado me siento de tener un amigo como tú! Feliz Día de Acción de Gracias.

Agradezco todos los momentos compartidos y las risas juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Gracias por ser parte de mi vida. Que tengas un Día de Acción de Gracias lleno de alegría.

¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día te llene de paz y gratitud.

Hoy agradezco la suerte de tenerte como amigo. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Que el Día de Acción de Gracias te rodee de amor, paz y momentos inolvidables. ¡Te aprecio mucho, amigo!

Gracias por tu apoyo y por ser una gran persona. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

En este Día de Acción de Gracias, agradezco cada recuerdo y risa compartida contigo. ¡Gracias por ser mi amigo!

¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día te traiga felicidad y muchas razones para estar agradecido.

Gracias por todo lo que me das. ¡Que tengas un Día de Acción de Gracias increíble!

¡Qué suerte tener un amigo como tú! Que tengas un Día de Acción de Gracias lleno de bendiciones.

Agradezco profundamente tu amistad. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Que este Día de Acción de Gracias sea tan brillante y especial como nuestra amistad. ¡Te deseo lo mejor!

¡Gracias por ser un amigo tan increíble! Que tengas un Día de Acción de Gracias lleno de amor y gratitud.

Hoy agradezco la suerte de tenerte como amigo. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! (Foto: Composición Mag | Freepik)