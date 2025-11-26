El Día de Acción de Gracias 2025 (Thanksgiving Day) es una de las festividades más queridas y esperadas en Estados Unidos, una fecha perfecta para reunirnos con los que más queremos y reflexionar sobre todo lo que tenemos para agradecer. Ya sea que estés celebrando con tu familia o amigos, es el momento ideal para expresar tu gratitud y cariño este jueves 27 de noviembre. Y qué mejor manera de hacerlo que con unas frases que reflejen lo especial de esta ocasión. Quédate con la que más te guste y personalízala para compartirla con los que más quieres.
Si buscas la manera perfecta de felicitar a tus seres queridos en este Thanksgiving Day, aquí te dejo 60 frases llenas de gratitud y buenos deseos para compartir y celebrar. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Frases cortas para felicitar el Día de Acción de Gracias
- Feliz Día de Acción de Gracias, que la gratitud y la felicidad llenen tu día.
- Que este Día de Acción de Gracias te brinde momentos de paz y mucha alegría.
- En este día especial, agradecemos por tu apoyo y te deseamos todo lo mejor.
- ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día esté lleno de gratitud y momentos especiales.
- En este Día de Acción de Gracias, les deseo paz, amor y muchas bendiciones.
- Gracias por ser parte de nuestra vida. ¡Que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias!
- Que la paz y la alegría te acompañen hoy y siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Hoy celebramos la gratitud, ¡que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias!
- Que la abundancia y la felicidad te rodeen en este Día de Acción de Gracias.
- ¡Gracias por tu amistad! Que tengas un Día de Acción de Gracias lleno de amor.
- Un brindis por la vida, la salud y la gratitud. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- ¡Qué bendición contar con personas como tú! Feliz Día de Acción de Gracias.
- Hoy es un día para agradecer, ¡gracias por estar siempre! Feliz Día de Acción de Gracias.
- ¡Gracias por tu amor y apoyo! Que tengas un Día de Acción de Gracias increíble.
- Que la gratitud ilumine tu camino hoy y siempre. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este Día de Acción de Gracias, te agradezco por ser parte de mi vida.
- Gracias por todo lo que aportas a mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Hoy celebro la bendición de tenerte cerca. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Gracias por tu amistad incondicional, ¡que tengas un hermoso Día de Acción de Gracias!
- ¡Qué bueno es tener gente como tú! Feliz Día de Acción de Gracias.
Frases para felicitar el Día de Acción de Gracias a familiares
- En este Día de Acción de Gracias, me siento agradecido/a por tenerlos en mi vida. ¡Les deseo un día lleno de amor y bendiciones!
- Gracias por ser mi apoyo y mi familia. Que este Día de Acción de Gracias nos llene de gratitud y momentos inolvidables juntos.
- Hoy celebro la bendición de tenerlos como familia. ¡Que este Día de Acción de Gracias sea tan especial como todos ustedes!
- Mi corazón está lleno de gratitud por cada uno de ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, que lo disfrutemos con alegría y unión!
- Que este Día de Acción de Gracias nos recuerde lo afortunados que somos de tenernos unos a otros. ¡Gracias por ser mi familia!
- Estoy agradecido por cada uno de ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, mi querida familia!
- Hoy celebro la bendición de tenerlos en mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este Día de Acción de Gracias esté lleno de risas, amor y momentos inolvidables con ustedes.
- Gracias por el apoyo y el amor constante. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!
- Estoy agradecido por el amor que siempre me brindan. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia querida!
- ¡Qué suerte tengo de ser parte de esta maravillosa familia! Feliz Día de Acción de Gracias.
- Que este Día de Acción de Gracias nos recuerde lo afortunados que somos por estar juntos.
- Hoy celebro el regalo de tenerlos como familia. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Gracias por ser mi roca, mi apoyo y mi alegría. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!
- En este Día de Acción de Gracias, doy gracias por cada uno de ustedes, mi familia amada.
- Que este día nos llene de momentos especiales y gratitud. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Gracias por estar siempre ahí para mí. ¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos mis seres queridos!
- Mi corazón está lleno de gratitud por cada uno de ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias, familia!
- No hay mayor regalo que compartir este día con todos ustedes. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este Día de Acción de Gracias, agradezco profundamente la familia que tengo. ¡Los quiero mucho!
Frases para felicitar el Día de Acción de Gracias a amigos
- ¡Feliz Día de Acción de Gracias, amigo! Gracias por estar siempre a mi lado.
- Hoy celebro nuestra amistad y todo lo que compartimos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Agradezco mucho tenerte como amigo. ¡Que tengas un Día de Acción de Gracias maravilloso!
- ¡Gracias por tu amistad incondicional! Que este Día de Acción de Gracias te traiga mucha felicidad.
- En este Día de Acción de Gracias, doy gracias por tu amistad. ¡Te deseo un día lleno de bendiciones!
- Que este Día de Acción de Gracias sea tan especial como nuestra amistad. ¡Feliz día, amigo!
- ¡Qué afortunado me siento de tener un amigo como tú! Feliz Día de Acción de Gracias.
- Agradezco todos los momentos compartidos y las risas juntos. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Gracias por ser parte de mi vida. Que tengas un Día de Acción de Gracias lleno de alegría.
- ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día te llene de paz y gratitud.
- Hoy agradezco la suerte de tenerte como amigo. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que el Día de Acción de Gracias te rodee de amor, paz y momentos inolvidables. ¡Te aprecio mucho, amigo!
- Gracias por tu apoyo y por ser una gran persona. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- En este Día de Acción de Gracias, agradezco cada recuerdo y risa compartida contigo. ¡Gracias por ser mi amigo!
- ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que este día te traiga felicidad y muchas razones para estar agradecido.
- Gracias por todo lo que me das. ¡Que tengas un Día de Acción de Gracias increíble!
- ¡Qué suerte tener un amigo como tú! Que tengas un Día de Acción de Gracias lleno de bendiciones.
- Agradezco profundamente tu amistad. ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
- Que este Día de Acción de Gracias sea tan brillante y especial como nuestra amistad. ¡Te deseo lo mejor!
- ¡Gracias por ser un amigo tan increíble! Que tengas un Día de Acción de Gracias lleno de amor y gratitud.