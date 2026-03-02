Esta madrugada del martes 3 de marzo se llevará a cabo el fenómeno astronómico del eclipse lunar total, lo que provocará la llamada Luna de Sangre, adoptando nuestro satélite una tonalidad un tanto rojiza. Esto ocurre cuando La Tierra se interpone completamente entre el Sol y la Luna, por lo que la sombra de la Tierra cubre por completo la Luna.

Cabe señalar que esta tonalidad rojiza de la Luna se debe a que, pese a que la Tierra bloquea la luz del Sol, parte de esta se filtra por la atmósfera terrestre y deja pasar tonos rojos, razón por la que se le conoce como Luna de Sangre.

A continuación, te contaré cómo puedes verla desde Estados Unidos y a qué hora exacta se podrá observar.

El 3 de marzo de 2026 ocurrirá un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre (Foto: Valery Hache / AFP)

Horario para ver la Luna de Sangre EN VIVO desde Estados Unidos

Este martes 3 de marzo de 2026 se podrá observar la Luna de Sangre, uno de los eclipses totales que vamos a tener en este año y podrás mirarlo desde Estados Unidos, sin necesidad de utilizar aparatos que te ayuden a visualizarlo. Aquí te dejo con los 6 horarios claves que vas a tener desde EE.UU. para poder ver este eclipse lunar total de la madrugada del 3 de marzo.

Zona horaria Inicio penumbral Inicio eclipse parcial Inicio eclipse total de la Luna de Sangre Máximo del eclipse Fin del eclipse total Final de la luna de sangre Tiempo del Este (ET) 3:44 a.m. ET 4:50 a.m. ET 6:04 a.m. ET 6:33 a.m. ET 7:03 a.m. ET 8:00 a.m. ET Tiempo del Centro (CT) 2:44 a.m. CT 3:50 a.m. CT 5:04 a.m. CT 5:33 a.m.-CT 6:03 a.m. CT 7:00 a.m. CT Tiempo de la Montaña (MT) 1:44 a.m. MT 2:50 a.m. MT 4:04 a.m. MT 4:33 a.m. MT 5:03 a.m. MT 6:00 a.m. MT Tiempo del Pacífico (PT) 12:44 a.m. PT 1:50 a.m. PT 3:04 a.m. PT 3:33 a.m. PT 4:03 a.m. PT 5:00 a.m. PT

Toma nota y recuerda que siempre se recomienda encontrar lugares con poca contaminación lumínica, con el cielo despejado, para poder observar este fenómeno con claridad.

Conoce a qué hora ver la Luna de Sangre y el Eclipse Lunar EN VIVO y EN DIRECTO en California, Texas y Florida este martes 3 de marzo. (Foto: Joe Klamar / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver el Eclipse Lunar Total del 3 de marzo? Así puedes ver la Luna de Sangre

La Luna de Sangre, también conocido como Eclipse Lunar Total, se podrá visualizar en casi toda Norteamérica, pero las mejores vistas serán desde la zona oeste de los Estados Unidos, donde la totalidad de este eclipse se va a producir antes del amanecer.

Este espectáculo en el firmamento también traerá consigo un efecto llamado “selenelion”, que se produce cuando el Eclipse Lunar Total coincide con la salida del sol y ambos pueden ser observados al mismo tiempo.

A continuación, revisa todas las opciones de streaming online que tienes para seguir este Eclipse Lunar Total.

Time and Date: iniciará la cobertura desde las 4:30 a.m. ET a través de su canal de YouTube y contará con cámaras desde Los Angeles. | LINK PARA VER TIME AND DATE

iniciará la cobertura desde las 4:30 a.m. ET a través de su canal de YouTube y contará con cámaras desde Los Angeles. | Virtual Telescope Project: iniciará desde las 3:30 a.m. ET a través de su canal de YouTube y contará con cámaras a lo largo de todos los Estados Unidos. | LINK PARA VER VIRTUAL TELESCOPE PROJECT

iniciará desde las 3:30 a.m. ET a través de su canal de YouTube y contará con cámaras a lo largo de todos los Estados Unidos. | Griffith Observatory: la transmisión en su canal de YouTube iniciará a partir de las 3:37 a.m. ET y contará con cámaras en la costa oeste de Estados Unidos. | LINK PARA VER GRIFFITH OBSERVATORY