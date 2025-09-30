El médico Amir Khan, conocido por sus apariciones en el programa Good Morning Britain, explicó en un video de TikTok qué es la parálisis del sueño, por qué ocurre y cómo puede prevenirse. El especialista describió esta experiencia como “aterradora”, aunque aclaró que en la mayoría de los casos es inofensiva.

Khan comenzó preguntando a sus seguidores: “¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche y has sentido que no podías mover tu cuerpo? Da miedo, ¿verdad? Bueno, eso se llama parálisis del sueño”.

Según detalló, se trata de un estado en el que el cerebro se despierta antes que el cuerpo durante la fase REM, el momento en que soñamos y nuestros músculos están “temporalmente apagados” para evitar que actuemos los sueños.

“Si te despiertas mientras eso aún está ocurriendo, te sentirás paralizado”, explicó el médico. Además, mencionó síntomas frecuentes como presión en el pecho o alucinaciones muy vívidas, que incluyen sombras, figuras humanas o la sensación de una presencia en la habitación.

El médico Amir Khan explicó que ocurre cuando el cerebro se activa antes que el cuerpo durante la fase REM del sueño. (Foto: Dr. Amir Khan / Facebook)

“Eso pasa porque tu cerebro está a medio camino entre el sueño y la vigilia”, añadió.

Aunque reconoció que la experiencia puede ser “terrificante”, el doctor aclaró que no representa un riesgo grave. “Siempre es mejor recordar que, aunque se siente aterrador, no es nada peligroso”, afirmó.

Asimismo, señaló que los episodios duran solo unos segundos o, en el peor de los casos, un par de minutos. “Así que si te ocurre, no entres en pánico. Tu cuerpo solo está alcanzando a tu cerebro”, tranquilizó.

Khan destacó que la parálisis del sueño está asociada a factores como el mal descanso, el estrés o los horarios de sueño irregulares.

Aunque reconoció que puede ser una experiencia “terrificante”, el médico destacó que no es peligrosa y solo dura unos minutos. (Foto: Dr. Amir Khan / Facebook)

Por ello, aconsejó: “Lo mejor que puedes hacer es mantener horarios regulares de sueño, reducir el estrés y cuidar tu higiene del sueño”.

Su video se volvió viral y acumuló cerca de 300 mil visualizaciones en TikTok. Cientos de usuarios compartieron sus propias experiencias: “¡Sí! Es aterrador, se siente como si alguien me sujetara”, escribió uno. Otro comentó: “Intento gritar pero no puedo, solo hago ruidos raros”.

Además, hubo quienes describieron la presencia de figuras oscuras o la sensación de no poder respirar durante los episodios.

Para evitarla, recomendó mantener horarios regulares, reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. (Foto referencial: Freepik)

Cabe agregar que los científicos estudian este fenómeno durante años. Investigaciones sugieren que afecta con más frecuencia a personas con insomnio, ansiedad o estrés postraumático.

Un estudio de 2018 incluso encontró relación con la depresión: “El grado en que las personas reportaron estos síntomas predijo la severidad de la depresión”, explicó el profesor Michael Grandner, de la Universidad de Arizona.

Aunque la parálisis del sueño suele considerarse rara y benigna, añadió que “puede ser muy angustiante para quienes la experimentan”.

Cómo mejorar al calidad del sueño

Para mejorar la calidad de tu sueño, es clave establecer una rutina de sueño consistente. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, para regular tu ritmo circadiano. Además, asegúrate de que tu dormitorio sea un ambiente propicio para el descanso: debe ser oscuro, silencioso y fresco. Evita el consumo de cafeína y alcohol cerca de la hora de dormir y limita el uso de dispositivos electrónicos (teléfonos, tabletas) al menos una hora antes de acostarte.

Incorporar hábitos de relajación puede hacer la diferencia. Dedica tiempo a una actividad tranquilizadora antes de ir a la cama, como leer, meditar o tomar un baño caliente. También es importante mantener una dieta equilibrada y realizar ejercicio regular durante el día, pero evita las actividades físicas intensas justo antes de acostarte.

